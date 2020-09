Imola 1968: anderhalf uur had Keetie Hage nodig voor de eerste wereldtitel

Nog steeds verbaast Keetie van Oosten-Hage zich over het succes van het Nederlandse vrouwenwielrennen sinds ze er zelf in 1979 mee stopte. Nadat zij het fundament had gelegd regen jongere landgenotes de titels aan elkaar, tot op de dag van vandaag. Tijdens het interview, afgelopen donderdag, is ze nog een paar uur de enige Nederlandse die wereldkampioene werd in Imola, het Noord-Italiaanse stadje met het circuit dat in één adem wordt genoemd met Ayrton Senna.

Vlak bij de plek waar de Braziliaan in 1994 verongelukte, veroverde Anna van der Breggen laat in de middag de wereldtitel tijdrijden. In 1968 won Van Oosten-Hage daar de regenboogtrui. De vrouw die toen nog Keetie Hage heette – ze trouwde in 1972 – sprintte naar de wereldtitel op de weg; geen abc’tje, want de meeste koersen won ze nadat ze haar concurrenten royaal uit het wiel had gereden. „Dan dacht ik, ik ga maar, want een sprint verloor ik meestal.”

Wat die wereldtitel speciaal maakte: in de discipline die voor vrouwen pas in 1958 op het WK-programma kwam, was zij de eerste Nederlandse winnares – een maand nadat Jan Janssen als eerste Nederlander de Tour de France had gewonnen. Zeeuw Theofiel Middelkamp was in 1947 de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg, ook op een circuit, bij Reims.

Op het eerste WK waar ze aan deelnam, in 1966 op de ‘oude’ Nürburgring, legde Keetie Hage beslag op het zilver. Net zeventien. Een fenomeen dat het Nederlandse sportlandschap lange tijd zou kleuren, was geboren.

Inmiddels reikt ze al decennia jaarlijks aan Nederlands beste renster de trofee uit die haar naam draagt, de voorbije edities wisselend aan Van der Breggen en Annemiek van Vleuten. De eerste drie won ze zelf.

Thuis in Goes, bij koffie met verse bolussen uit haar geboorteplaats Sint-Maartensdijk, vertelt Van Oosten-Hage dat ze bang was dat het Nederlandse vrouwenwielrennen in een diep gat zou vallen toen Leontien Zijlaard-van Moorsel na de Zomerspelen van 2004 in Athene stopte. De Brabantse alleskunner was in de jaren negentig uit de schaduw getreden van Van Oosten-Hage en uitgegroeid tot Nederlands succesvolste renster. Maar na het afscheid van ‘Tinus’ stond er met Marianne Vos („Daar heb ik een band mee”) een nieuwe kannibaal op, die ook nog eens regeerde in het veldrijden. Zij werd op haar beurt afgelost door Van der Breggen en Van Vleuten.

Foto Merlin Daleman

Chocoladeletters

Van Oosten-Hage opent een plakboek, met ansichten uit Italië, vergeelde knipsels uit ’68 (chocoladeletterkop: Keetie Hage, de sensatie van Imola!), kleine vierkante kleurenfoto’s en een persfoto in zwart-wit waarop ze juichend over de finish gaat op het WK. Haar één jaar oudere zus Bella werd 25ste, op bijna zeven minuten, maar had haar werk als helper gedaan.

Op de laatste dag van de maand waarin ze negentien was geworden, had Cornelia Hage, zoals ze op de startlijst stond, er net geen anderhalf uur voor nodig om de beste van de wereld te worden. Er hoefden slechts 55 kilometers te worden afgelegd, tegenover 277 bij de mannen; nu respectievelijk 144 en 259. „Ze”, zoals ze de regelmakers van de Internationale Wielrenunie (UCI) aanduidt, „dachten dat we langere afstanden niet aankonden.”

De 23-jarige Eddy Merckx was een dag later als titelverdediger een van de smaakmakers, maar zijn Italiaanse ploeggenoot bij Faema Vittorio ‘Showman’ Adorni ging er met de hoofdprijs vandoor. Van Oosten-Hage was met zus Bella toen alweer terug in Nederland, waar zij op maandag in het Olympisch Stadion in Amsterdam als medaillewinnaar bij het WK op de baan in Rome gehuldigd zou worden – in het bijzijn van haar trotse ouders.

In Rome had Van Oosten-Hage de basis gelegd voor haar wereldtitel op de weg, op de baan waar de mannen in 1960 om de olympische titels hadden gestreden. Brons won ze daar op de individuele achtervolging (3 km). „Ik was het enige meisje in de Nederlandse baanploeg. Achter de derny reden we rond Rome, als voorbereiding. Die omgeving maakte veel indruk op mij. Minder leuk was dat de dokter van de ploeg zijn vrouw had meegenomen en dat zij bij mij op de kamer sliep. Daar ging ze ’s avonds roken en ik wás kwaad… Ik kon ook niet slapen. ‘Dan neem je maar een pilletje’, zei de dokter. Maar ik heb nooit één pilletje van hem aangenomen.”

Ook mooie herinneringen aan ‘de eeuwige stad’. „Nederlandse journalisten, onder wie Jean Nelissen, namen me na de wedstrijd mee de stad in en vroegen of ik een muntje in de Trevi-fontein wilde gooien. Ik wenste dat ik het WK zou winnen”, zegt Van Oosten-Hage, die ook in nuchterheid uitzonderlijk hoog scoort en zich altijd verre van bijgeloof heeft gehouden.

Bijna was het anders gelopen: daags voor de WK-wegwedstrijd ontsnapte ze aan een ernstig ongeluk toen ze tijdens een trainingsrit met haar drie Nederlandse ploeggenotes in de buurt van Imola een vrachtwagen raakte die uit een zijstraat kwam. „Ik blesseerde mijn rechterpink, en in het ziekenhuis werd die gehecht. De Italiaanse arts die me hielp – later was de dokter van de Nederlandse ploeg ook daar gepikeerd over – verscheen de avond na mijn overwinning om me te feliciteren nog met een fanfare in ons hotel. Die Nederlandse arts had me de dag voor de wedstrijd ’s middags nog een slaappil willen geven toen ik bij de visvijver van het hotel zat, met onder anderen de bondscoach van de mannen, Ab Geldermans. Dát was mijn ontspanning – niet een verplicht middagdutje.”

Bijna een week na haar overwinning was er een grootse huldiging in haar geboorteplaats in Zeeland, met een bijrol voor Bella, die haar nationale titel had geprolongeerd. In een sjees maakten ze een rondrit door het dorp, waar de supportersclub onder de inwoners geld had ingezameld voor een cadeau voor de sportvrouw die ‘Smerdiek’ op de kaart had gezet: „Een rode Datsun 1000. Fietsendrager erop en zo ging ik met Bella naar wedstrijden. Om de aanschaf van die auto mogelijk te maken moest mijn vader zijn ouwe Kever inleveren.”

Regenboogtrui

Haar regenboogtrui heeft een mooie plek, op een expositie in het streekmuseum van het eiland Tholen. „Die is lelijk en vies, omdat-ie lange tijd in café De Sport heeft gehangen, destijds het supporterslokaal. Daar stonden ook mijn bekers, maar die zijn allemaal verdwenen.” Van Oosten-Hage is blij dat haar trui uit ’68 het caféleven heeft overleefd. Acht jaar later veroverde ze de wereldtitel andermaal, opnieuw in Italië, in Ostuni. „Geweldig van dat Zeeuwse leraresje in het nijverheidsonderwijs”, luidde het tv-commentaar van Jean Nelissen toen ze de finish passeerde.

Haar geheim? Volgens haar vader Toon, die aan de basis stond van haar carrière en die van haar zussen Bella, Heleen en Ciska en haar onlangs overleden broer Nap, was het Zeeuwse worst – in de volksmond worst uit de darm. „Mijn moeder bakte altijd worstballetjes op zaterdag, voordat we wedstrijden reden.” Wellicht was het haar talent in combinatie met de ontelbare trainingsuren – na school en later na haar werk als lerares naaldvakken – in de avonduren op en om Tholen, waar het altijd waait en waar een naar haar vernoemde fietsroute (86 km) ligt.

Kort na het interview nieuws over de bijna 38-jarige Annemiek van Vleuten – Van Oosten-Hage was 29 toen ze stopte. De vrouw die vorig jaar in Yorkshire op imposante wijze de wereldtitel won, brak vorige week een pols en haar seizoen leek plotseling voorbij. Nu blijkt dat ze haar titel wél kan verdedigen. Zo maakt ook zij zaterdag middag kans wereldkampioene te worden in Imola. Eveneens met een blessure.

Prijzenkast Ook ’s werelds snelste De rijke oogst van Keetie van Oosten-Hage, tussen 1966 en 1979: twee wereldtitels op de weg, vier keer wereldkampioen achtervolging als baanwielrenster, twintig Nederlandse titels op baan en weg en houder van het werelduurrecord in 1978, gevestigd in München (43,082 km/uur). Net als haar regenboogtrui uit 1968 is de ‘recordfiets’ te zien in het streekmuseum op Tholen. Op WK’s op de weg won Van Oosten-Hage nog drie keer zilver en drie keer brons. In 1976 en 1978 was ze sportvrouw van het jaar. De Jaap Eden-trofee ging in 1968 naar Ada Kok, die kort na ‘Imola’ olympisch zwemkampioene werd in Mexico-Stad op de 200 meter vlinderslag. Vrouwen zwommen al sinds 1912 olympisch, wielrensters waren pas welkom op de Zomerspelen van Los Angeles in 1984. In de jaren waarin Keetie van Oosten-Hage fietste, werden door vrouwen geen klassiekers gereden, zoals de Ronde van Vlaanderen. Op de WK doen vrouwen pas sinds 1994 aan tijdrijden. En pas ver na haar wielerloopbaan werden voor vrouwen de eerste, aangepaste edities van de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië georganiseerd.