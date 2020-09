IJdel, eigenzinnig en populair

Toparbiter Frans Derks was een ijdeltuit, een eigenzinnige persoonlijkheid en een populaire showman. Derks overleed op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Breda, zo maakte zijn familie vrijdag bekend. Zijn korte broekje was het handelsmerk van de langharige Bredanaar, die in de jaren zestig en zeventig een flamboyante beroemdheid was. Hij droeg niet zomaar een tenue, het was ontworpen door topcouturier Frans Molenaar. Hij verscheen op het voetbalveld in een strak blauw pakje met een leren riem om het middel, terwijl collega-referees destijds waren getooid in onooglijke lange korte pantalons. ,,De broek van mijn generatiegenoot Jef Dorpmans”, zei Derks eens, ,,was vijf keer zo groot als die van mij.”

Derks viel ook in andere opzichten uit de toon. ,,De kunst van het fluiten is niet fluiten”, vertelde hij in 2003 in De Volkskrant. Ooit onderbrak hij een wedstrijd (Go Ahead-Feyenoord) bewust 29 minuten lang geen enkele keer. In tegenstelling tot veel andere scheidsrechters ergerde Derks zich aan de bondsbobo’s die de leidsmannen ,,volstopten”met instructies en hij zweeg daar niet over. ,,Ik heb altijd de schurft gehad aan regenten die vonden dat ik hun manier van denken op het veld in de praktijk moest brengen”, zei hij in 2009 in NRC Handelsblad. ,,Je stuurt me naar een wedstrijd en wat er binnen de lijnen gebeurt is mijn verantwoordelijkheid.”

Afzetten tegen het establishment

Derks’ carrière had vermoedelijk succesvoller verlopen als hij zich niet regelmatig had afgezet tegen het establishment. Zo werd hij een jaar van de internationale lijst geschrapt, omdat hij het een tijdje vertikte in Spanje te fluiten wegens de wandaden van dictator Franco. De immer charmante Derks, tussen 1956 en 1978 actief in het betaald voetbal, werd op 1 november 1930 geboren in het Limburgse Vaals. Zijn vader was katholiek, zijn moeder joods. Hij ging naar de kostschool, maakte het gymnasium af en studeerde daarna machinebouw in Zürich. Als afgestudeerd ingenieur was hij onder meer crisismanager en directeur van een schoonmaakbedrijf. In zijn vrije tijd was hij quizmaster, zanger, boekenschrijver en columnist.

In het boek Op z’n Frans (2010) van André Hoogenboom staat dat Derks bij toeval in het voetbal terecht kwam. Zijn eerste wedstrijd was een ontmoeting tussen barkeepers en slagers. Een official vroeg hem daarna te blijven fluiten. Dat wilde hij, op één voorwaarde: hij zou nooit een cursus volgen. Hij sloot zijn loopbaan bij de profs af op zijn eigen manier: met een publiekswissel in de kampioenswedstrijd van PEC Zwolle in de eerste divisie. Tien minuten voor tijd verliet hij het veld en ging te paard naar het centrum van Zwolle, waar PEC feestte vanwege de promotie naar de hoogste afdeling.

Voorzitter

Na zijn carrière was Derks zestien jaar lang voorzitter van de Bredase volleybalclub Brevok. Hij leidde jaren de VTV, de belangenvereniging van eredivisieclubs. En hij was lid van het hoofdbestuur van de NeVoBo. Maar voetbal bleef zijn grote liefde: tweemaal was hij bestuurlijk actief voor NAC. De eerste keer als fondswerver en geldschieter (1984) en later als bestuurdlid technische zaken. Nadat hij in 1987 na een conflict vertrok bij NAC, maakte hij in 1995 zijn come-back in het betaald voetbal, als voorzitter van FC Dordrecht. Hij hanteerde de hamer tot 2003.

Op zijn oude dag bleef Derks fluiten en zette zich in voor tal van goede doelen. Zo was hij voorzitter van de stichting Life Goals, die kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving via sport hulp biedt. Life Goals organiseert in Nederland onder meer voetbalwedstrijden voor daklozen.