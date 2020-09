Hoe het is om 72 uur in stilte door te brengen

Stilte: we hebben er weinig van. Lawaai is een bijwerking van ontwikkeling. Vliegverkeer, optrekkende auto’s, claxons en sirenes, een zoemende koelkast, bovenburen en onderburen: onze levens worden onafgebroken begeleid door een dissonante melodie.

Geluidsvervuiling is een doorgaans miskende vorm van milieuvervuiling en is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een onderschat risico voor de volksgezondheid. Omgevingslawaai wordt, naast gehoorschade en tinnitus, in verband gebracht met onder andere hart- en vaatziekten, depressie, insomnia, agressie en angststoornissen. Het Europees Milieuagentschap schat dat jaarlijks zo’n 12.000 Europeanen een vroegtijdige dood sterven als gevolg van een teveel aan geluid.

Tegelijkertijd zijn we geneigd elke stilte te vermijden. Lawaai dat ons wordt opgedrongen vinden we ergerlijk, maar zelf doen we er graag nog een schepje bovenop: we verdringen rumoer, of het gebrek daaraan, met een schallende radio, tv-gezever of een afspeellijst die via oordoppen de dagelijkse sleur een soundtrack verleent. In onze broekzak pingt, rinkelt en trilt een telefoon. Elk hiaat in een gesprek moet gevuld met woorden – liever een holle frase dan het ongemak van een zwijgend samenzijn.

Het is een opmerkelijk gegeven: enerzijds romantiseren we stilte, anderzijds lijken we er doodsbang voor. Want wat zullen we vinden in die confrontatie met geluidloosheid?

Na een paar maanden de constante stoorzender die corona heet, denk ik naar die confrontatie te verlangen. In juni, vlak voor midzomer, reis ik naar de West-Zweedse regio Dalsland. Op de grens van bos en water, aan het meer Iväg, staat een glazen huisje, een zogeheten 72 hour glass cabin, gerund door het buitensport- en avonturencentrum Dalslands Aktiviteter.

Een verblijf hier is een oefening in stilte.

Foto Anne Grietje Franssen

De eerste glazen bouwsels werden opgetuigd als onderdeel van een onderzoek naar het verband tussen natuur en stressvermindering. Vijf stadsbewoners met notoir stressvolle beroepen – een Duitse politieagent, een Franse taxichauffeur, een Britse journalist, een Britse tv-presentator en een evenementenorganisator uit New York – verruilden hun hectische levens voor drie etmalen alleen zijn in de Zweedse wildernis. Ieder van hen verbleef in z’n eigen glazen hut. Zonder elektriciteit, zonder buren en ver van de bewoonde wereld.

De onderzoekers stelden vast dat het stressniveau van de proefpersonen binnen 72 uur met 70 procent was afgenomen. Hun bloeddruk en hartslag daalden, terwijl hun welzijn en creativiteit toenamen.

Nu lijkt me deze uitkomst niet voorbehouden aan een verblijf in een 72-uur-cabin. Ga drie – of twee, of vijf of achttien – dagen alleen met een tentje of een camper de natuur in en geheid dat je minder gestresst het bos verlaat dan toen je het betrad.

Maar het gaat om het idee: drie dagen en nachten constant zicht op hemel en aarde. En, in dit geval, de esthetiek ervan. De huisjes voldoen aan alle stereotypes van Scandinavisch design – simpel maar modern, opgetrokken uit uitsluitend natuurlijke materialen, stijlvol – en ze staan op schilderachtige locaties: op een klif, aan een meer, grenzend aan een uitgestrekt woud. Goed, niet ver van mijn hutje staat er nog een, en het activiteitencentrum ligt op amper een kilometer afstand. Maar vanaf mijn locatie is geen mens of bouwwerk te onderscheiden.

Niets te doen

Een bijkomend voordeel van een verblijf hier: alles wordt voor je geregeld. Het bed is gespreid en alle maaltijden worden afgeleverd in de nabijheid van de hut. Het enige dat je zelf nog hoeft te doen is, nou ja: zijn.

Drie dagen geen werk, geen verplichtingen, geen huishoudelijke taken. En ook: drie dagen geen elektriciteit. Geen warm water, geen keuken of badkamer (wel een composttoilet), geen leeslamp. Geen telefoon, muziek of nieuws.

Lees ook: Het Scandinavische ‘friluftsliv’ als oplossing voor de drukte van de stad.

Drie dagen niets, zou je bijna denken – al is er niet zoiets als niets. Dat wat in het bestaan van alledag doorgaat voor niets, of slechts voor het decor van het werkelijke leven, wordt plotseling alles wat er is: de lucht, het licht, de wolken. De reis van de zon door de hemel. Het weer en de veranderende kleuren.

In en rondom de 72 hour glass cabin in Zweden. Foto Anne Grietje Franssen

Eerst is er de opwinding van de aankomst. Ik inspecteer mijn hut, probeer het bed uit, neem een kijkje op het composttoilet, vind aan de achterzijde van het huisje twee hengels, klim de rots af naar het meer en neem een duik in het frisse water, drentel een rondje door het bos.

Nog twee uur tot het avondeten. Goed, ik pak een boek.

Het is avond. Ik ben uitgelezen, ik heb geen maaltijd meer op het programma en ik ben nog lang niet moe. Onwillekeurig blijf ik op mijn horloge kijken, alsof ik iets of iemand verwacht. Alsof ik wacht op het moment dat mijn eigenlijke leven zich herpakt.

Maar dit is toch ook leven. Weg met de tijd, die heeft geen waarde hier.

En dan pas valt een stilte. Vanaf mijn bed kijk ik uit over het meer. Ik zie de bomen aan de oevers gespiegeld in het water, net als de lucht die geleidelijk van helblauw verkleurt naar witblauw, later naar geel, oranje, paars. Ik voel de wind gaan liggen, totdat het oppervlak van Iväg glad is als ijs. Ik hoor geritsel rond mijn hut – een muis, een pad, een adder? Een eindedagskoor van krekels.

Het niets blijkt kortom van alles, zolang je maar de ruimte hebt er getuige van te zijn. Met minder om waar te nemen, ga je vanzelf beter zien.

In ruststand

Ook mijn idee van stilte is toe aan een herinterpretatie. Er heerst hier een overweldigende stilte vanavond, daar is geen twijfel over mogelijk. De dieren, dennenbomen en het water: ze maken allemaal de indruk in ruststand te zijn gegaan. Ik hoor geen verkeer, geen buren. Zelfs de vliegtuigen blijven in coronatijd weg.

Desondanks is er aan geluid geen gebrek. Het gemorrel rond mijn nest houdt aan, van tijd tot tijd hoor ik het gespetter van een baars of snoek die door de waterspiegel breekt. Ik hoor het klappen van vleugels, mijn eigen adem, in de verte klinkt een specht. Maar geen van deze geluiden is in staat de stilte te doorbreken.

Is stilte een innerlijke ervaring, vraag ik me af, in plaats van een externe toestand? Is stilte misschien alleen te vinden in de afwezigheid van onnatuurlijk of menselijk geluid?

Slapen is geen sinecure onder een gordijnloos dak van glas, in combinatie met het naderende midzomer. Echt donker wordt het nooit en ver na middernacht heeft de lucht nog steeds een schemerteint. Bovendien voel ik me kwetsbaar: iedereen kan me hier zien liggen, schiet het almaar door mijn hoofd, hoewel er natuurlijk niemand is om me te zien. Het uitblijven van het pikkedonker is in dit geval een uitkomst; in het diepblauw van de nacht oogt mijn omgeving vredig, of in ieder geval lang niet zo dreigend als de duisternis waarin elk contour een misdadiger kan zijn.

Hoewel ik de kloktijd heb laten varen, vind ik houvast in het ordenen van dagen. Zwemmen wordt een driedaags ritueel. Ontbijt, lunch en diner zijn momenten om naar uit te kijken. Avonden zijn voor een blokje om en een bezoek aan de – eveneens afgelegen – houtgestookte sauna, een paar honderd meter verderop.

Foto Anne Grietje Franssen

In de uren tussen mijn routines staar ik naar de lucht en de wisselende wolkenformaties. Naar het water, dat even veranderlijk blijkt als het weer. In de ochtend is het meer stil en drijven de wolken in tweevoud, boven en onder de horizon. Later op de dag, als de wind opzet en de hemel zich verschuilt achter een dichte deken, is Iväg donker, ondoorgrondelijk – en breken de rimpelingen tegen de rotsige oevers. In deze condities ga ik met tegenzin het water in, maar toch zwem ik, ook op een gure namiddag, in de wetenschap dat ik me erna onherroepelijk beter voel.

Het meer wordt op den duur een uitweg uit mijn hoofd. ’s Ochtends ben ik nog scherp van geest en vol goede moed en bedoelingen, maar zo na de lunch, als mijn energiepeil zakt, begint het malen. Over dat wat had kunnen zijn en over dat wat niet meer is.

Het is de stilte die dat gemaal faciliteert. Zet me af in mijn gewone bestaan en die innerlijke stem wordt gemakkelijk overschreeuwd. Er zijn tal van opties om hem niet te hoeven horen en ik benut ze bij tijd en wijle allemaal: obsessief werken, fanatiek sporten, podcasts luisteren, Scandinavische detectives kijken, te veel eten, turen op mijn telefoon, met vrienden afspreken, drinken, roken.

Nu is dat allemaal geen optie. Ik moet vrede zien te sluiten met de stilte. Met dat wat is, hier, nu. En dan is er het koele meer. Niet als vlucht van, maar als poort naar die geruisloosheid.

De koude onderdompeling helpt me de focus te verschuiven van de ratio naar het fysieke, van mijn hoofd naar mijn lijf. Ik drijf, op Iväg, en tuur naar de lucht. Alleen mijn tenen en gezicht steken boven het water uit. Mijn gehoor wordt gedempt, zodat het toch al schaarse geluid me met vertraging bereikt, en ik laat me dragen door het water. Het is niet dat ik hiermee mijn gedachten overstem of ontvlucht; ze zijn simpelweg niet langer relevant en drijven langzaam weg.

Voor even vervaagt de grens tussen mij en mijn omgeving. Mijn gedachten lijken niet langer relevant en de stilte is niet langer beangstigend maar volmaakt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 september 2020