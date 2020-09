Filippo Ganna wereldkampioen tijdrijden, Dumoulin tiende

De Italiaan Filippo Ganna is op het racecircuit van Imola wereldkampioen tijdrijden geworden. Hij bleef de Belgische Jumbo-Visma-renner Wout van Aert en de Zwitser Stefan Küng ruim voor.

De Nederlandse favoriet Tom Dumoulin greep naast de medailles en eindigde teleurstellend als tiende. Kort voor de finish glipte hij even weg in een scherpe bocht, maar hij had toen al een onoverbrugbare achterstand op het podium. „Ik reed gewoon een hele slechte tijdrit, ik weet niet. Ik had meteen door na vijf minuten dat het hem niet ging worden”, reageerde hij bij de NOS.

Dumoulin werd afgelopen zaterdag nog tweede in de cruciale tijdrit in de Tour de France achter de ontketende Tour-winnaar Tadej Pogacar. Wereldkampioen Ganna deed daar niet mee.

Filippo Ganna had na ruim 31 kilometer op en rond het racecircuit van Imola een voorsprong van 26 seconden op Wout van Aert en 29 seconden op Stefan Küng. Dumoulin eindigde 1 minuut 14 achter Ganna. Het is de eerste wereldtitel tijdrijden voor de Italiaanse specialist van Team Ineos. „Dit is een droom voor me. Op de baan heb ik al vier regenboogtruien gewonnen, maar nu lukt het me ook op de weg”, reageerde hij.