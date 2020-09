Falend toptijdschrift past beoordelingsbeleid aan

Nooit nam wetenschappelijke kennis zo snel toe als in deze coronapandemie. En ook de kennis over het gedegen publiceren van wetenschap groeit snel. Het medische toptijdschrift The Lancet paste het beoordelingstraject van wetenschappelijke studies vorige week ingrijpend aan na een enorme uitglijder in mei. Toen publiceerden ze haastig een omvangrijke studie naar het middel hydroxychloroquine als behandeling voor Covid-19. Binnen twee weken bleek er zó veel mis te zijn dat de publicatie werd teruggetrokken.

In de gewraakte studie concludeerden de onderzoekers dat Covid-19-patiënten die hydroxychloroquine of chloroquine kregen, meer kans hadden op hartklachten of overlijden dan andere patiënten. Prompt werden diverse lopende studies stilgelegd. Maar al snel bleek dat deze studie rammelde en de gebruikte patiëntgegevens niet onafhankelijk konden worden gecontroleerd.

De gegevens waren verzameld door het bedrijf Surgisphere. Oplettende wetenschappers zagen dat de cijfers niet overeenkwamen met de door ziekenhuizen zelf geregistreerde patiëntgegevens. Surgisphere bleek in 2008 opgericht door een van de auteurs, Sapan Desai.

De volle verantwoordelijkheid

Geen van de mede-auteurs had de gegevens van Surgisphere zelf gezien, en Desai gaf hen zelfs geen toegang nadat de commotie losbarstte. Wereldwijd waren wetenschappers verbijsterd dat deze studie door de doorgaans strenge beoordelingsprocedure van wetenschappelijke tijdschriften kon glippen, de peer review waarbij onafhankelijke onderzoekers aangeboden werken beoordelen.

Vanaf nu eist The Lancet dat minimaal twee auteurs direct toegang hebben tot de gebruikte gegevens, en dat minstens één daarvan niet verbonden is aan een commercieel bedrijf. Verder moeten alle auteurs een verklaring ondertekenen dat ze de gegevens gezien hebben en de volle verantwoordelijkheid nemen, én aangeven hoe ze de gegevens delen. The Lancet belooft ook voortaan minimaal één beoordelaar uit te kiezen die diepgaande kennis heeft over de gebruikte onderzoeksmethode, en dat het tijdschrift elke beoordelaar specifiek vraagt of ze zorgen hebben over de integriteit van het aangeboden onderzoek.

De aanpassingen zijn per direct ingegaan, wellicht niet geheel toevallig vlak voor viering van de jaarlijkse internationale week van de peer review die afgelopen week plaatsvond.

Later werd overigens alsnog duidelijk dat deze medicijnen écht meer kwaad dan goed doen bij Covid-19.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap