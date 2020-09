Als wielrenner kom je wel eens in penibele verkeerssituaties terecht. In dit geval betrof het twee hockeymeisjes die al keuvelend breed het fietspad innamen, niet reagerend op mijn gebel. Dat onhandig weggedrag voortkomt uit onfatsoenlijkheid werd hier gelukkig ontkracht. Toen ik nog net een „pardon!” kon uitbrengen terwijl ik hen, half berm half weg, ontweek, kreeg ik op montere toon terug: „Maakt niet uit!"

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl