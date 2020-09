Excentrieke oud-scheidsrechter Frans Derks overleden (89)

Frans Derks, de excentrieke voormalig voetbalscheidsrechter, is op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Breda. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt, meldt ANP. „Het was een waardig afscheid”, zei een woordvoerder van de familie tegen het persbureau.

Derks was in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw scheidsrechter in het betaald voetbal. Hij viel op vanwege zijn markante persoonlijkheid en zijn korte en strakke scheidsrechtersbroekjes. Ook deelde hij zelden een gele of rode kaart uit. In een interview in De Wereld Draait Door vorig jaar stelde hij dat hij de kaarten zelfs in de kleedkamer liet liggen.

Nadat Derks gestopt was als arbiter werd hij voorzitter van een volleybalvereniging in Breda. Later werd hij ook voorzitter van voetbalclub FC Dordrecht, wat hij bleef van 1995 tot 2003. Ondertussen maakte hij ook deel uit van het bestuur van de stichting Meer dan Voetbal en richtte Derks de belangenorganisatie Coöperatie Eerste Divisie op. Onder andere vanwege zijn verdiensten voor het voetbal werd hij in 2009 bekroond tot bondsridder van de KNVB. Ook werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bekijk hier een interview met Frans Derks in DWDD: