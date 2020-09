Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Deze keer niet in Nederland, maar in India: boeren protesteren tegen regeringsbeleid van premier Narendra Modi. Volgens hem zijn bepaalde aangenomen wetten ‘pro de boeren’. Daar denken de boeren zelf anders over, met name in Punjab en Haryana is sprake van veel onrust. De Indiase agrarische sector is streng gecontroleerd en de nieuwe wetten moeten marktwerking toestaan. Zo moet het mogelijk worden voor boeren om direct aan personen en ondernemingen te verkopen. Maar de wetten houden ook in dat handelaren voedselvoorraden mogen vasthouden om daarmee winst te maken – dat was lang verboden in India.

Foto Rajat Gupta / EPA