Diederikbedankt

De hoofdredactie vroeg of ik in deze jubileumkrant iets over mijn lezers zou willen zeggen. Maar dat wil ik niet. Behalve dat ik blij ben dat ik ze al meer dan dertig jaar heb en ik hoop dat ik af en toe een zaterdagochtendlach op hun gezichten kan toveren. En ik word nog vrolijker als ik een zootje ijdele eikels boos kan maken met mijn zorgvuldig gekozen woorden. Zo boos dat hun hele weekend naar de gallemiezen is. En verder vind ik alles goed. Lees en lach je blij of erger jezelf in een grommende coma.

Of de lezer in de loop der jaren veranderd is? Soms heb ik het gevoel dat de ironie minder begrepen wordt. Afgelopen week las ik nog een ingezonden brief van iemand die dacht dat ik een agent op zijn bek wilde timmeren. Ik had dat namelijk geschreven. Klopt. Maar een goede verstaander koppelde dat aan uitspraken van de heilige Akwasi, mijn collega-woordkunstenaar die het uiteindelijk ook niet zo bedoeld had. Maar ik schrijf dat niet altijd letterlijk op. Het is de NRC hè. Dus ik verwacht wel lezers met een beetje basiskennis. Of men mijn grachtengordelmeningen serieus moet nemen? Als het die week in je straatje past zou ik het zeker doen. En anders? Twitteren schijnt enorm op te luchten.

Deze week had ik net als de rest van ons land diep medelijden met die arme Famke waar louter onsamenhangende bagger uit kwam. Vooral bij Eva Jinek waar Diederik Gommers een glansrol vervulde door het panische gansje rustig uit te laten brabbelen. Je zag Gommers denken: in welke surrealistische hel ben ik in godsnaam beland? Ik denk dat hij het afgedwaalde schaap na afloop nog even vaderlijk heeft toegesproken. Inmiddels heeft ze haar filmpje teruggetrokken en braaf haar excuses aangeboden. Kortom: Diederik bedankt. Dit scheelt een paar miljoen doden. Ik baseer me in dit laatste geval op cijfers van Famke haar geloofsgenoot Tim Douwsma. Deze zanger moet zijn optreden bij Op1 nog maar eens rustig terugkijken. Ik zou als ik hem was bij een volgend optreden niet op een afgeladen Ziggo Dome rekenen. Misschien wil de harde kern van de Tilburgse voetbalclub Willem II komen springen. Die nemen de regels ook niet zo nauw. Misschien wil de viruswaanzinnige dansleraar Willem Engel de supporters een choreografietje leren. Engel is die rattenvanger die een steeds groter leger complotdenkers achter zich aan krijgt. En die Famke, Tim en al die andere BN’ers omgeluld had voor dit ranzige klusje.

Ondertussen stromen de ziekenhuizen weer vol. Misschien is het een idee om de dokters en verpleegkundigen tegen al die Engel-aanhangers „#ikdoenietmeermee” te laten zeggen. Gewoon om ze even aan het schrikken te maken. En ze daarna af te voeren naar de kelder van het hospitaal waar ze zich dood mogen dansen op keiharde house. Grapperhouse!

Moest u ook zo lachen dat uitgerekend Ferd gisteren bekend moest maken dat mensen met coronaboetes geen strafblad krijgen? Hoe heeft-ie dit verteld? Binnensmonds? Schriftelijk? Of alleen via de doventolk? Zal hij thuis geoefend hebben?

Over aso’s en een strafblad gesproken: begrijp ik nou dat Halbe Zijlstra van fictieve gast in het vakantiehuis van gifmenger Poetin is uitgegroeid tot liegende asfaltboer bij VolkerWessels? Hij stort de natuurplas Over de Maas vol met het giftige granuliet en gebruikt als ex-politicus de meest achterbakse methodes om hiervoor bij de minister een vergunning te regelen. Per WhatsApp. Dan zal hij het nummer van Loekasjenko ook wel hebben. En onze minister werkt en liegt mee. Het water van Over de Maas is nu angstaanjagend troebel en zo goed als zeker kankerverwekkend. Denk niet dat onze koning er met zijn speedbootje van twee miljoen gezellig in gaat dobberen. Slecht voor de lak.

Vannacht droomde ik dat Famke Louise een first date had met die hilarische blunderkeeper van PSV. Ze ondervroegen elkaar over dingen waar je achteraf spijt van hebt. Ze konden allebei niks bedenken. Daarna kwam Halbe met de rekening. Die uiteraard niet klopte.

NRC 50 jaar Voorwoord hoofdredacteur Hoofdredacteur René Moerland dankt de lezers voor hun vertrouwen. Zonder dit vertrouwen kan NRC-journalistiek niet bestaan. 50 jaar in 51 momenten De NRC-redactie dook diep in het digitale archief, op zoek naar 51 verhalen (in woord én beeld) die samen een impressie geven van 50 jaar NRC-journalistiek. Proost! Luister naar de speciale podcast Proost! en wees welkom op ons verjaardagsfeest. Ontmoet, luister én verwonder. Met o.a. Ellen Deckwitz, Marcel van Roosmalen en Robbert Dijkgraaf. Voor en mét de lezers NRC ‘viert de lezers’, en nodigt iedereen uit: doe mee, denk mee, als kunstenaar, als thuiskok, als wetenschappelijk onderzoeker, als opiniemaker. In Beeld Fotografie in NRC toont zoveel méér dan ‘hard nieuws’. Elke dag een nieuwe reeks, zeven dagen achtereen – samen brengen ze vernieuwing en verrassing in beeld. Jubileumproducties Alle verhalen, alle beelden, alle podcasts ter gelegenheid van de NRC-verjaardag zijn hier te lezen, te zien, te horen.

NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020