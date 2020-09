De Tour kroop Dumoulin in de benen, maar Van Aert had nergens last van

Vijf dagen geleden nog maar reed hij als de nummer zeven van de Tour over de Champs-Élysées met een gevoel van trots, omdat hij een interne strijd in zijn voordeel had beslist, na heel even met het idee te hebben geflirt te kappen met fietsen.

Zijn lichaam, het kapitaal waarmee hij het als wielrenner moet doen, stelde hem telkens teleur – dan was het zijn knie, waar nog altijd een paarsblauw litteken op te zien is, dan weer zijn darmen, die gevoeliger zijn dan die van zijn concurrenten.

Daaruit vloeiden twijfels voort. Twijfels die Tom Dumoulin de kop indrukte door voor het eerst in twee jaar weer drie weken achter elkaar af te kunnen zien, in dienst van een ander weliswaar, maar toch. Door de Tour de France in de toptien te volbrengen liet hij de narigheid definitief achter zich. Hij had nog bijna de afsluitende tijdrit gewonnen, was er geen Sloveen historisch uit zijn slof geschoten.

En toch wist Dumoulin in Parijs niet zeker of hij een paar dagen later alweer in staat zou zijn om zichzelf nog eens uit elkaar te trekken op een Formule 1-circuit in het midden van Italië. Zoiets druist natuurlijk in tegen de wetten van prestatie en herstel. Gekkenwerk, als een virus de wielerkalender niet van alle adempauze had ontnomen en geen wedstrijdorganisatie tot schrappen overging.

Vanaf augustus honderd dagen koers, fietsen alsof het einde der tijden naderde. Maar Dumoulin wilde eerst naar huis, daar was hij sinds begin juli nog maar vijf dagen geweest, en na een dag of twee zou hij beslissen of het WK wielrennen niet te gortig zou zijn. Omdat je nogal kunt „inkakken” na een grote ronde.

Maar dat gebeurde niet, tot zijn eigen verbazing. Hij kon zijn concentratie vasthouden alsof de Tour de vierde week inging. De vermoeidheid viel hem alles mee, hij had zelfs alweer zin om naar het land te reizen waar sinds de eindzege in de Giro van 2017 zijn beste herinneringen liggen. Zou hij zo rijden als in de Tour, dan kon hij weleens mee gaan doen voor een medaille.

Vermoeide benen

Maar als Dumoulin vrijdagmiddag nog maar een paar kilometer onderweg is, voelt hij al dat zijn benen vermoeider zijn dan hij gehoopt had – bij maximale inspanning is hij snel door zijn reserves heen. Met windkracht vier tegen beukt hij tot zijn gezicht ervan grimast, en na vijftien kilometer lijkt het er zelfs op dat hij met de besten mee kan. Hij klokt dezelfde tussentijd als Wout van Aert, zijn ploegmakker Jumbo-Visma.

Maar in tegenstelling tot de Belg heeft hij zichzelf opgeblazen. Zich nog eens een half uur uitwringen is net te veel. Met wind mee komt hij niet tot de snelheden – tot 75 per uur – die zijn concurrenten wel halen. En als zijn achterwiel dan ook nog wegglijdt bij een scherpe bocht naar links, en hij ternauwernood op zijn fiets kan blijven zitten, zit er niet meer in dan een tiende plaats.

Tom Dumoulin, tiende bij de tijdrit, is zondag de kopman van de Nederlandse wegploeg bij de WK in Imola. Foto Marco Bertorello/AFP

Toch de Tour die in zijn benen is gekropen, na al die maanden zonder ook maar een wedstrijd te hebben gereden. „Ik zou geen andere reden weten”, zegt Dumoulin gelaten aan de finish, leunend op de stang van zijn tijdritfiets. „De ene dag voel je je goed, maar dat kan zomaar omslaan. Dat is wat de Tour met je doet. Hopelijk is het zondag beter.” Dan staat de wegrit op het programma, over 258 kilometer, en met 5.000 hoogtemeters.

Potige knecht

Terwijl hij dat zegt, schalt de naam van Wout van Aert over het verlaten circuit in Imola. De man die eerst in Italië domineerde, daarna twee ritten won in de Tour en als potige knecht bergop de vedergewichten van het peloton het zuur intrapte, pakt ook nog zilver op de tijdrit bij de WK.

Hij blijkt na drie weken beulswerk in Frankrijk wél tot nog een topprestatie in staat en hoeft alleen thuisrijder Filippo Ganna voor zich te dulden, die de eerste Italiaanse wereldkampioen tijdrijden in de geschiedenis wordt. Dumoulin kan alleen maar met bewondering over zijn Vlaamse ploegmaat spreken. „Als ik zondag geen wereldkampioen kan worden, dan hoop ik dat Wout het wordt.”

Die Wout kauwt onverstoorbaar drie wraps met inhoud weg terwijl hij door een zaal met tweehonderd journalisten wordt aangekeken. Zijn zilveren medaille bungelde hinderlijk om zijn nek, dus die heeft hij naast zich neergelegd. Hij is duidelijk teleurgesteld, nu hij eens niet de hoofdprijs heeft gewonnen. De winnaar van Milaan-San Remo had zeven weken later ook op de regenboogtrui gehoopt.

Daartoe krijgt hij nog een grote kans, zondag. Van Aert voelt dat hij er de benen voor heeft, in zijn wonderjaar 2020. Hij ziet het zelfs als een voordeel dat hij start met de Tour in de benen. Omdat hij veel geklommen heeft. En precies voor de geest kan halen wat afzien is. „Dit parcours komt voor mij op het best mogelijke moment”, zegt hij. „Het wordt één grote lijdensweg. De verschillen zullen automatisch worden gemaakt.” Alsof hij in gedachten al wereldkampioen is.