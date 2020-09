De liberale cyclus is na een halve eeuw terug bij af

Couponknippers. Zo werden beleggers begin jaren negentig nog wat laatdunkend genoemd op de redactie van NRC Handelsblad. Kleine burgers die, in plaats van de handen uit de mouwen te steken, zittend de vruchten plukten van andermans arbeid. Knip, en de rente op de staatsobligatie was weer binnen. Knip, het dividend op het aandeel Unilever.

Het neerbuigende oordeel over de couponknippers had twee gezichten. Zo was daar het dédain voor het rentenierschap, en een romantische voorkeur voor het ondernemende Nederland van de zeventiende eeuw boven het land in de achttiende eeuw – die toen nog bekend stond als een periode van lui verval. Maar de kritiek op beleggers was zeker ook een vaag overblijfsel uit de jaren zeventig, toen het kapitalisme in ongenade viel en het voor de zojuist gefuseerde liberale krant lastig was om het hoofd boven water te houden.

Een consequente reeks abonnee-aantallen van de krant is er niet. Er zijn diverse telmethodes geweest, en de krant heeft zeker de laatste twintig jaar veel ontwikkelingen doorgemaakt. Denk aan de uitgave van nrc.next, denk aan de groeiende aantallen digitale abonnees. Maar in grote lijnen mag het volgende best worden beweerd: de lotgevallen van NRC Handelsblad vertoonden de afgelopen vijftig jaar een flinke gelijkenis met de gemiddelde koersen op de effectenbeurs.

Sappelen in de jaren zeventig? Dat deed de jonge fusiekrant van Nieuwe Rotterdamse Courant en Algemeen Handelsblad. Dat overkwam aandelen eveneens. Het zou tot 1982 duren voordat de koersen weer het peil van 1970 bereikten. En wie corrigeert voor de in de jaren zeventig uit de hand lopende inflatie, komt pas halverwege de jaren tachtig weer op het ‘reële’ niveau van de koersen van 1970.

Beurshausse

De loop van de jaren tachtig was ook de tijd waarin de liberale NRC er bovenop kwam en begon te bloeien. Ondernemen mocht weer, en ondernemers mochten ook. De machtige vakbonden werden bestreden in het Amerika van Ronald Reagan en het Verenigd Koninkrijk van Margaret Thatcher. In Nederland werden de bonden, achteraf bezien, ingelijfd bij het loonmatigingsbeleid dat in 1982 begon met het Akkoord van Wassenaar tussen werkgevers en werknemers.

Het woord yuppie (young urban professional) viel in 1980 het eerst in de NRC. Een paar later stond het symbool voor de jonge carrièrebeluste en materialistische generatie die de sfeer van het decennium mede zou gaan bepalen. Greed was opeens good.

Aandelen deden het prima: in 1983 startte de Amsterdamse effectenbeurs met een eigen EOE-index om de nog piepjonge optiehandel van een leidraad te voorzien. Het bleek, vrijwel exact, het startschot voor een beurshausse. Tussen januari 1983 en het einde van de jaren tachtig verdrievoudigden de aandelenkoersen. NRC bracht een economiebijlage die eerst nog, met een vleugje jaren zeventig, Mens en Bedrijf heette, portretteerde succesvolle ondernemers en volgde het bedrijfsleven op de voet.

Privatiseren, liberaliseren, dereguleren? In de jaren negentig, toen met het communisme de laatst overgebleven ideologische rivaal van het kapitalisme was gesneuveld, hield NRC, die inmiddels een katern Economie had, zich bezig met het ontketenen van de krachten van de markt. De ‘stroperige staat’, de kartels en handelsbelemmeringen moesten eraan geloven. De oplage vestigde records, de beurskoersen ook. Tussen oktober 1992, tijdens een milde recessie, en oktober 2000 gingen de beurskoersen liefst vijfmaal over de kop. Beleggingsfondsen en aandelenleaseplannen konden adverteren met jaarlijks verwachte rendementen van een procent of 15, en op basis van het recente verleden logen ze niet eens. De kiem zou worden gezaaid van de aandelenlease-schandalen die volgden en waarbij beleggers zich vals voorgelicht achtten. Maar er ligt ook een oorzaak – en dat wordt vaak vergeten – van het huidige pensioenprobleem. Want destijds betaalden bedrijven en vaak ook werknemers weinig en soms zelfs geen premie.

Het knappen van een zeepbel in koersen van internetaandelen in 2000 maakte een eind aan de hausse. Beurs én krant kregen het wat moeilijker. In die periode ontstond ook de twijfel over de stabiliteit van het fundament onder het ontketende kapitalisme: de financiële sector. Al in 1998 moest het beleggingsfonds Long Term Capital Management worden gered nadat grootscheepse investeringen op de obligatiemarkt waren misgegaan. Zo enorm was de hefboom die met leningen en financiële derivaten was toegepast, dat een bankroet een risico werd voor heel Wall Street. Maar de klap op de vuurpijl was de financiële crisis van 2008.

Paardenmiddelen

Nu, aan de vooravond van een tweede halve eeuw NRC, dreigt het kapitalisme opnieuw in ongenade te vallen. De beurskoersen staan wereldwijd dichtbij of op recordhoogte, overigens wederom weerspiegeld door de gezondheid van de krant. Maar de Lehmancrisis zorgt, twaalf jaar na dato, voor blijvende argwaan over het financiële systeem. Het monetaire beleid is, met reusachtige programma’s voor de opkoop van staatsschuld en rentes van nul of negatief, in onbekend vaarwater gekomen. Ook in dit opzicht is er een parallel met de jaren zeventig. Destijds had de heersende economische stroming in de wetenschap geen antwoord op het gelijktijdig optreden van inflatie en stagnatie – die overigens in de krant al in 1970 onder de term ‘stagflatie’ aan bod kwam.

Zelfvoorziening, re-shoring en in-sourcing zijn geen vloek meer, maar eerder een nieuwe route in een wereld die er niet zekerder op wordt

Ditmaal borrelt en bruist het in de economische wetenschap. Is een economie die met zulke monetaire paardenmiddelen overeind moet worden gehouden wel inherent gezond? Of is dit het nieuwe normaal en is er voor het overige niet zo veel aan de hand? Is de combinatie van vrije markt en democratie wel de enig levensvatbare, of laat China zien dat autoritair kapitalisme óók bestendig is? Zijn de steeds hogere schulden bij bedrijven, particulieren en overnamefondsen niet gewoon een poging om met een steeds langere hefboom het laatste restje rendement te persen uit een economisch systeem dat op zijn einde loopt?

Daarbovenop komen tal van nieuwe onzekerheden. De klimaatverandering zet door en zorgt wereldwijd voor ongerustheid over de toekomst. De coronacrisis heeft veel landen en bedrijven hardhandig gewezen op hun kwetsbaarheid voor de verstoring van de handels- en productiestromen die de wereld omspannen. Zelfvoorziening, re-shoring en in-sourcing zijn geen vloek meer, maar eerder een nieuwe route in een wereld die er niet zekerder op wordt. Waren we, kortom, allemáál maar Nieuw-Zeeland.

De Amsterdamse aandelenbeurs in 2020. Foto Robin van Lonkhuijsen

Globalisering werd eerst gewantrouwd door links, toen eveneens door rechts en zorgt nu ook voor argwaan in het politieke midden. Afhankelijkheid van anderen vergt vertrouwen. Maar nu de Verenigde Staten zich onder de regering-Trump terugtrekken, internationale organisaties hun tanden dreigen te verliezen en het internationaal recht zijn morele overtuiging kwijtraakt, wordt de wereld er niet veiliger op.

IJsje versus sorbet

De groeiende kritiek op het ‘neoliberalisme’, van links tot rechts, moet misschien ook in dát licht worden bezien. Als de boze buitenwereld minder zekerheid en veiligheid biedt, kunnen die waarden in eigen land of regio maar beter worden gekoesterd. Arbeidsonzekerheid is te overzien in een economie die voldoende andere kansen biedt. Liever de geborgenheid van de kudde dan de solitaire animal spirits van het ondernemerschap. Liever een klein ijsje, dan een sorbet die elk moment kan worden afgepakt. Dan maar wat minder welvaart – tot blijkt wat dat in de praktijk betekent. Want globalisering is een verfijnde vorm van arbeidsdeling die heeft geleid tot hogere inkomens, hoewel de verdeling daarvan te wensen overliet. Deglobalisering geeft een risico op verlies van welvaart, tenzij de technologie al zo ver is dat de arbeidsdeling die wegvalt door globalisering wordt opgevangen door vergevorderde productietechnieken thuis.

Intussen is er, aan het begin van de tweede halve eeuw van NRC, een behoorlijk voorschot genomen op de toekomst. Dat geldt uiteraard voor het klimaat, waarvan de openstaande rekening steeds hoger wordt. Het geldt voor de internationale vrede en veiligheid waarin economie en samenleving opereren. Het geldt ook voor de beurzen. Als de koersen de optelsom zijn van alle bedrijfswinsten in de toekomst, dan moeten die winsten hoog en bestendig blijven om het huidige niveau van de beurzen te rechtvaardigen. Of de ultralage rentevoet waartegen die toekomstige winsten nu ‘contant’ worden gemaakt, moet tot in lengte van dagen ultralaag blijven.

Dat geeft allemaal onzekerheid. En daar is dan, terug van weggeweest, de redder in de nood: de staat. De diepe zakken van de overheid zijn tot nu toe een stevige buffer tegen de ergste economische effecten van de coronacrisis. De staat worden opeens weer krachten toegekend die lange tijd verloren leken: innovator, marktmeester, beschermer. Getemd kapitalisme met een sterke staat. Voor je het weet beginnen we, het komende decennium, meer op China te lijken dan we denken. Heb daar als liberaal maar eens een antwoord op.

