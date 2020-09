Verenigd Koninkrijk verhoogt betaling WHO met 30 procent

Het Verenigd Koninkrijk zal 340 miljoen Britse pond (372 miljoen euro) betalen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de komende vier jaar. Dat is een verhoging van 30 procent ten opzichte van het bedrag dat het VK in de vorige vier jaar aan de organisatie betaalde. Dat meldt persbureau Reuters.

In een vooraf opgenomen boodschap door Boris Johnson, die zaterdag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt afgespeeld, benadrukt de Britse premier het belang van internationale samenwerking bij de bestrijding van het virus en roept hij op tot een hervorming van de organisatie. „Tenzij we samenwerken en ons vuur richten op onze gemeenschappelijke vijand, weten we zeker dat iedereen zal verliezen.”

Naast de extra betalingen aan de WHO zal het Verenigd Koninkrijk ook 71 miljoen pond (77 miljoen euro) in Covax steken - een samenwerking tussen landen om gezamenlijk een vaccin in te kopen. Daarnaast zal het VK 500 miljoen pond (547 miljoen euro) investeren om ervoor te zorgen dat arme landen toegang tot een mogelijk vaccin krijgen.

In de videoboodschap legt Boris Johnson ook een uitgebreid plan voor om toekomstige pandemieën te bestrijden. Hieronder vallen internationale samenwerking voor onderzoek en het ontwikkelen van vaccins, en internationale afspraken over exporttarieven tijdens een pandemie. Het is een andere koers dan die van bondgenoot Verenigde Staten, die de WHO beschuldigen te veel op de hand van China te zijn en de betaling aan de organisatie bevroor.