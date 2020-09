Burgemeester Tilburg onder vuur na feest van Willem II-fans

De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings (VVD), krijgt zware kritiek op zijn beslissing een vergunning te verstrekken voor een bijeenkomst van maximaal duizend fans van de voetbalclub Willem II op een plein in de Brabantse stad. De vijfhonderd fans die daar volgens de gemeente op af kwamen, hielden zich niet aan de coronaregels.

De Tilburgse gemeenteraad is niet te spreken over wat zich donderdagavond heeft voorgedaan. „Het is een Grapperhausje van de burgemeester”, zegt Hans Smolders, fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij Lijst Smolders Tilburg. „Je kunt niet eerst streng zijn en op televisie iedereen oproepen zich aan de regels te houden en dan dit laten gebeuren. Dan moet je consequent zijn, anders verlies je je geloofwaardigheid.” Ook de grootste coalitiepartij, D66, zegt vragen te hebben. „Ik heb de beelden gezien en we zien dat er bepaalde dingen mis zijn gegaan”, zegt D66-fractievoorzitter Beppie Smit. Ze wil, net als Smolders, eerst van de burgemeester zelf horen waarom de vergunning is verleend en wat er vervolgens is gebeurd. Voor maandag is er een debat over de kwestie aangevraagd. Smit: „Dat zal een interessant debat worden.”

Ook vanuit de landelijke politiek en de politie kwam kritiek. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD), noemde de gebeurtenissen „zorgelijk”. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, ook een partijgenoot van Weterings, noemde de beelden van de op elkaar gepropte fans op Twitter „een vreselijk eigen doelpunt in de strijd tegen corona”. En Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland West-Brabant stelde op Twitter „helemaal niets” te begrijpen van het besluit een vergunning te verlenen.

maartenbrink Maarten Brink #stil https://t.co/g7RJPNC7M8 Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ‘bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is. #Tilburg 24 september 2020 @ 20:00 Volgen

Weterings zei in eerste instantie tegenover Omroep Brabant achter zijn besluit een vergunning te verlenen te staan. „Door hen [de fans] op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.” Vrijdagochtend kwam hij daar in het Radio 1 Journaal op terug en zei hij dat de gemeente het zo niet nog eens zou organiseren. Hij noemde de beelden van de fans „verwerpelijk”. Weterings zei ook dat ingrijpen toen duidelijk werd dat de supporters geen afstand hielden, niet tot de opties behoorde. „Dat heeft ook gevolgen.” De burgemeester legt de verantwoordelijkheid bij de supporters. „Ze hebben hun eigen gezondheid in gevaar gebracht en die van de mensen om hen heen.”

Oppositielid Smolders noemt dat een „non-argument en een zwaktebod”: „Als je fans de ruimte geeft om een feestje te vieren, dan zullen ze dat doen. De burgemeester had leiderschap moeten tonen en de moeilijke beslissing moeten nemen om bijeenkomsten te verbieden. Dit is niet uit te leggen aan al die bedrijven die aan de rand van de afgrond staan door alle coronamaatregelen waar ze zich aan moeten houden.”

Vuurwerk, gezang en blikjes bier

De Tilburgse voetbalclub speelde donderdag voor het eerst in vijftien jaar in eigen huis een wedstrijd in een Europees voetbaltoernooi, in de voorrondes van de Europa League tegen het Schotse Rangers FC. Omdat er geen fans het stadion in mochten, besloot de gemeente een groot scherm neer te zetten bij de Euroscoop-bioscoop aan de Stappegoor waar maximaal duizend mensen bij elkaar mochten komen om samen de wedstrijd te kijken, mits ze zich hielden aan de coronaregels.

Ondanks afspraken met Willem II over stewards die zouden handhaven, hielden de aanwezige fans zich niet aan de regels. Ze hielden geen anderhalve meter afstand, staken vuurwerk af en zongen hun club luidkeels toe. Ook bleken mensen het plein eenvoudig te kunnen betreden en verlaten, terwijl van tevoren was afgesproken dat toegang alleen mogelijk was na een gezondheidscheck en registratie voor eventueel bron- en contactonderzoek na een besmetting.

Volgens Omroep Brabant keerde later op de avond een groep van pakweg vijftig supporters zich tegen de Mobiele Eenheid. Daarbij zou met vuurwerk en blikjes bier zijn gegooid, en zou op ME-busjes zijn geslagen. De politie zegt dat beeld niet te herkennen. Ook wil de politie niet zeggen of er boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels.

De avond eindigde sportief gezien eveneens in mineur: Willem II verloor met 0-4 van Rangers FC. Daarmee is het Europese avontuur van de Tilburgse club alweer ten einde gekomen.

Update 25 september 2020: Dit bericht is geüpdatet met de uitspraken van minister Tamara van Ark.