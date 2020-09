‘Buitengewoon onverstandig’ om supporters toestemming te geven

Alsof je naar historische beelden van vóór het coronavirus kijkt. Zo’n vijfhonderd supporters van de Tilburgse voetbalclub Willem II keken donderdagavond gezamenlijk via een groot bioscoopscherm naar de eerste Europese thuiswedstrijd van hun club in vijftien jaar. De coronaregels werden niet nageleefd: ze hielden amper afstand en moedigden hun club luidkeels aan, blijkt uit filmpjes die vrijdag gedeeld werden op sociale media.

Na het duel is de domper groot – en niet alleen omdat Willem II in de derde voorronde van de Europa League met 4-0 werd uitgeschakeld door het Schotse Rangers FC. Landelijke en lokale politici reageerden vrijdag verbijsterd op het negeren van de coronaregels door de suppporters én het besluit van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD) om het evenement door te laten gaan.

„Dit is de snelste manier om onze vrijheid weer kwijt te raken", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdag tegen persbureau ANP. Premier Mark Rutte (VVD) noemde het „buitengewoon onverstandig dat zoveel mensen zo op een kluitje gaan staan. Dat gaat natuurlijk helemaal niet helpen.”

Gezondheidscheck

De gemeente Tilburg reageerde vrijdag niet op vragen van NRC over het uit de hand gelopen evenement. Burgemeester Weterings liet eerder weten nog steeds achter zijn beslissing te staan.

Twee zaken speelden mee: enerzijds wilde de gemeente de Willem II-supporters een plek geven om gezamenlijk naar het historische duel te kijken - in het Koning Willem II Stadion konden zij niet terecht omdat Europa League-duels volgens de coronaregels van de UEFA zonder publiek moeten worden gespeeld. Anderzijds hoopte de gemeente de supporters – onder wie leden van de harde kern – op één plek te houden, zei een woordvoerder van de burgemeester tegen persbureau ANP. „Wij wilden weten waar ze heen gingen. We hebben daarom afspraken gemaakt met de organisatoren, die een stevig pakket aan maatregelen meekregen.”

De gemeente verleende een „supporterscollectief” donderdag toestemming om op een steenworp afstand van het stadion het evenement te organiseren. Maximaal achthonderd supporters konden het duel via een bioscoopscherm live volgen, mits de coronaregels gevolgd en gehandhaafd werden. Er waren ook horecavoorzieningen aanwezig.

Maar opvolging van de gedragsregels was er nauwelijks. Tegen de afspraken in bleken mensen het plein ook eenvoudig te kunnen betreden en verlaten, terwijl toegang alleen mogelijk zou zijn na een gezondheidscheck en registratie voor eventueel bron- en contactonderzoek na besmetting.

„Het is de verantwoordelijkheid van de mensen daar dat ze zich niet aan de regels gehouden hebben”, zei burgemeester Weterings, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vrijdag tegen het Radio 1 Journaal. Ingrijpen door de politie tijdens de wedstrijd was geen optie. „Op het moment dat je het plein schoonveegt, leidt dat ook weer tot effecten. We hebben daarom de verantwoordelijkheid bij de mensen gelegd en opgeroepen om afstand te houden.” De gemeente heeft camerabeelden van het plein en gaat die nog onderzoeken. Op een volgende vergunning hoeven de supporters niet meer te rekenen. Weterings: „Dit gaan we niet weer doen, het was zeer verwerpelijk.”

‘Juiste beslissing’

Willem II betreurt in een reactie dat de coronaregels niet nagevolgd werden op het plein, maar vindt dat de verantwoordelijkheid bij het individu ligt. De club vindt dat gemeente de juiste beslissing heeft genomen om het evenement op één locatie plaats te laten vinden. Algemeen directeur Martin van Geel: „Want dat al onze supporters na vijftien jaar weer een Europese thuiswedstrijd voor de buis zouden gaan bekijken, is een utopie. Zo’n wedstrijd willen ze samen beleven en dat vinden wij heel logisch.” Zowel de organisator van het evenement als de supportersvereniging van Willem II wilden vrijdag niet reageren.

Van Geel had liever gezien dat de supporters wel het stadion in hadden gemogen. Dat ging afgelopen zondag tijdens de eerste competitiewedstrijd uitstekend, zei hij. „Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing voor het voorkomen van dergelijke escalaties.”

‘Een Grapperhausje’

De Tilburgse gemeenteraad wil maandag in debat met burgemeester Weterings. „Het is een Grapperhausje van de burgemeester”, zegt Hans Smolders, fractievoorzitter van Lijst Smolders Tilburg, de grootste oppositiepartij in de gemeente. „Je kunt niet eerst streng zijn en op televisie iedereen oproepen zich aan de regels te houden en dan dit laten gebeuren. Dan moet je consequent zijn, anders verlies je je geloofwaardigheid.” Ook de grootste coalitiepartij, D66, zegt vragen te hebben. „Ik heb de beelden gezien en we zien dat er bepaalde dingen mis zijn gegaan”, aldus D66-fractievoorzitter Beppie Smit.

Het beroep van Weterings op de eigen verantwoordelijkheid van de supporters en organisatie noemt Smolders een „non-argument en een zwaktebod”. „Als je fans de ruimte geeft om een feestje te vieren, dan zullen ze dat doen. De burgemeester had leiderschap moeten tonen en de moeilijke beslissing moeten nemen om bijeenkomsten te verbieden.”

Met medewerking van Sam de Voogt