Brussel in beroep tegen de Apple-uitspraak

De Europese Commissie gaat in beroep tegen een geruchtmakende uitspraak van het Europees Gerecht over een belastingconstructie van Apple. In juni oordeelde het Gerecht dat de Commissie onvoldoende had onderbouwd waarom Apple 13 miljard euro aan achterstallige belasting aan Ierland zou moeten terugbetalen.

De uitspraak was een gevoelige slag in de strijd die Brussel wil voeren tegen belastingconstructies. Door die constructies te beschouwen als oneerlijke staatssteun, hoopte de Europese Commissie ze met Europees recht aan te kunnen pakken. Met wisselend succes.

Vorig jaar zette het Gerecht, dat onderdeel is van het Europese Hof van Justitie, al een streep door een klacht van de Commissie over een oneerlijke afspraak tussen Starbucks en Nederland. Dat de Commissie ook in de spraakmakendste zaak tegen Apple geen stand hield, leek deze zomer de genadeklap voor de zogenaamde ‘staatssteunroute’ voor de aanpak van belastingontwijking.

Symbolische zaak

Toch tekent de Commissie nu beroep aan, waar ze dat in de Starbucks-zaak eerder niet deed. De Apple-zaak is voor Brussel te symbolisch om het Europees Hof er niet opnieuw naar te laten kijken. Temeer omdat belastingconstructies en ‘eerlijke belastingheffing’ onder invloed van de komende recessie internationaal weer hoog op de agenda staan.

„Ervoor zorgen dat alle bedrijven, groot of klein, eerlijk belasting betalen blijft een topprioriteit voor de Commissie”, aldus verantwoordelijk Eurocommissaris Margerethe Vestager vrijdag in een persverklaring.

In een beroepzaak kunnen de partijen geen nieuwe feiten meer aandragen, waardoor het Hof alleen zal kijken naar het verloop van de procedure en of het Gerecht alle ingebrachte argumenten juist heeft beoordeeld. In haar verklaring schrijft Vestager vrijdag dat het Gerecht in de ogen van de Commissie „een aantal fouten” heeft gemaakt in haar beoordeling van de zaak.

Het hoger beroep kan geruime tijd duren en een uitspraak wordt niet verwacht vóór het eind van 2021.