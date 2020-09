Amsterdamse leerlingen krijgen geen voorrang op middelbare scholen

Kinderen uit buurgemeenten van Amsterdam hebben ook de komende jaren evenveel kans op een plek op een school in de stad, als kinderen uit de stad. Het plan om Amsterdamse kinderen voorrang te geven op kinderen van buiten de stad, is van tafel. De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen Osvo heeft geen alternatief kunnen vinden voor het huidige loting- en matchingsysteem, dat dus van kracht blijft.

Een voorstel voor ‘eigen kinderen eerst’ op Amsterdamse middelbare scholen zorgde voor onrust in de buurgemeenten: „Waarom zou je zulke kansenongelijkheid willen creëren?”

„We kwamen er niet uit”, zegt Osvo-voorzitter Rob Oudkerk. Volgens het zogeheten postcodebeleid zouden de ongeveer duizend leerlingen uit omringende gemeenten pas na hun Amsterdamse leeftijdsgenoten worden ingeloot op een van de 63 scholen in de hoofdstad. Bij het onderzoeken van dat scenario bleek het echter ondoenlijk om de grens te bepalen van wie nog wel voorrang krijgt en wie niet. Vanuit verschillende randgemeentes kwam protest. Oudkerk: „We hebben het geprobeerd, allerlei scenario’s uitgedokterd. Maar we kregen het niet verkocht.”

Loting en matching

Osvo hanteert al vijf jaar een systeem van loting en matching, omdat het aanbod niet aansluit op de vraag in- en om Amsterdam. Leerlingen moeten een lijst van twaalf scholen aanleveren, op volgorde van voorkeur. Aan de hand van een algoritme werden leerlingen vervolgens verdeeld over scholen in Amsterdam. In de praktijk kwamen leerlingen erg vaak niet op een school terecht waarop ze hadden gehoopt.

Toch wordt dat systeem in stand gehouden. Wel is een aantal afspraken verscherpt, zegt Oudkerk. Op twee gymnasia in de stad wordt in ieder geval voor extra capaciteit gezorgd en vanaf komende schooljaar wordt waar mogelijk op andere scholen in Amsterdam extra plek gecreëerd. Oudkerk: „Een paar plekken extra in de stad kan in het algoritme al voor een gunstiger loting zorgen. Zodra in maart alle voorkeurslijsten bekend zijn, gaan we met alle schoolbesturen in de stad om tafel om te puzzelen hoe zoveel mogelijk laaggeplaatsten toch nog op een school van hun keuze kwijt kunnen.”

Scholen worden verplicht het aantal plekken dat ze in de scholengids aanboden, ook echt aan te bieden. Dat bleek in het verleden niet altijd te gebeuren.