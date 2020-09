Agenten vrijuit na dood van zwarte vrouw: protest laait op

De landelijke protestgolf tegen racisme en politiegeweld in de VS heeft een nieuwe impuls gekregen. In steden verspreid door het land gaan betogers weer de straat op na het vervolgingsbesluit in een emblematische zaak van politiegeweld in Louisville, Kentucky. Een grand jury in de zuidelijke staat oordeelde dinsdag dat geen van de drie (witte) agenten die een half jaar geleden een fatale inval deden in een vermeend drugspand, vervolgd hoeft te worden voor de dood van de 26-jarige (zwarte) vrouw Breonna Taylor.

Woede over dit besluit leidt tot een gespannen sfeer in de stad. Oproerpolitie greep in tegen betogers, onder meer door flash bangs (een soort flitsgranaten) in de menigte te lanceren. Kort hierna werd het vuur geopend op agenten, van wie twee gewond raakten. Ook schuimden uiterst-rechtse militieleden door het stadscentrum, die – aan hun Thin Blue Line-insignes te zien – sympathiseren met de politie. Uitgedost in camouflagekleding en met semi-automatische wapens, intimideerden zij betogers.

In maart brak in Louisville aanvankelijk alleen lokaal protest uit na Taylors gewelddadige dood. In de nasleep van de geruchtmakende politiemoord op George Floyd, eind mei, werd het alsnog een nationale kwestie. Bij Black Lives Matter-protesten werd Taylor herdacht als slachtoffer van stelselmatig racisme. ‘Say her name’, werd een gevleugelde slogan.

Taylor lag 13 maart ongewapend en in haar eigen huis te slapen, toen het Louisville Metropolitan Police Departement (LMPD) binnenviel op zoek naar de van drugshandel verdachte ex-vriend van Taylor. Ze deden dit in burgerkleding en op een bevel waaronder ze zonder te kloppen mogen binnenkomen. Taylors nieuwe partner schoot op de agenten, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat zij inbrekers waren. Een van hen werd geraakt in zijn been. Toen de agenten terug vuurden, werd Taylor zeker acht keer geraakt. De verpleegkundige stierf ter plekke. Drugs werden niet gevonden.

Voor geen van hun dodelijke schoten zullen de agenten zich voor de rechter hoeven verantwoorden. Wel oordeelde de grand jury van twaalf burgers dat één van hen vervolgd moet worden voor het ‘roekeloos in gevaar brengen’ van burgers. Dit wegens de tien kogels die hij blind (door een raam en deur met luxaflex) afvuurde. Een deel drong via een muur door tot in een aanpalend appartement. In juni werd deze rechercheur al ontslagen bij het LMPD.

De familie reageerde teleurgesteld op het milde vervolgingsbesluit. Zij drong er steeds op aan dat de agenten strafrechtelijk vervolgd zouden worden voor moord. In een parallelle, civiele rechtszaak trof zij al wel een schikking met de autoriteiten, inclusief schadevergoeding van 12 miljoen dollar (10 miljoen euro).

De openbaar aanklager van Kentucky, de 34-jarige Republikeinse rijzende ster Daniel Cameron, zei „als zwarte man te begrijpen” dat er verontwaardiging leeft over het besluit. Maar, stelde hij, „als we simpelweg handelen uit emotie of woede, is er geen gerechtigdheid. Rechtspleging is niet makkelijk. Ze past niet altijd in de gietvorm van de publieke opinie.”