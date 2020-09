50 jaar NRC in één tekening

Illustratie De wikkel om de papieren jubileumkrant bevat vijftig jaar NRC-geschiedenis plus enkele van de grote gebeurtenissen waarvan de krant verslag deed. De tekening is gemaakt door Tjarko van der Pol (36), sinds 2012 een van de illustratoren van de krant. Hij werd (eindeloos) gevoed door kenners van de NRC-geschiedenis uit alle hoeken van de redactie. In deze online versie scrolt u door de momenten heen.