Trump doet alles om ‘Bob’ te imponeren, blijkt uit dit nieuwe boek

Bob Woodward is nog maar net thuis of de telefoon gaat. Ja, Trump hier. Hij houdt ‘Bob’ voor dat hij straks in zijn boek niet de spot moet drijven met zijn vriend Kim, met wie hij zulke mooie brieven uitwisselt (Woodward heeft er 25 in bezit). Trump: „Ik wil niet in een kernoorlog belanden omdat jij hem voor gek hebt gezet.” Zal ik niet doen, zegt Bob.

Dit is geen scène uit een satirisch tv-programma, maar uit Rage, Woodwards nieuwe boek over een jaar Trump, aan de hand van onder meer maar liefst 18 interviews die hij met de president had.

Woodward en Trump – het lijkt een onmogelijke combinatie.

Trump (74), de buitenstaander die briest over het ‘moeras’ in Washington maar niettemin hunkert naar bewondering van de elite. Woodward (77), de ultieme insider, die niet weet wat er buiten de Beltway gebeurt, behalve wat hooggeplaatste bronnen hem vertellen.

Dat Trump aan dit boek heeft meegewerkt, mag een opluchting heten. Woodwards eerdere Fear over Trump (waarvoor de auteur de kop van Jut niet sprak, al beweert deze nu dat een verzoek hem nooit heeft bereikt), was een slaapverwekkende aflevering in de toch al saaie reeks bureaucratische blockbusters die de Watergate-legende afleverde over Clinton, Bush junior en Obama.

Aan Woodwards verslaggeving ligt dat niet. Hij is een nationaal icoon en een man bij wie half Washington op audiëntie of te biecht gaat (en bij huiselijke crises op de bank kan slapen). Elk boek van zijn hand is een bijna heilig persmoment en wordt geheid een bestseller.

Tegelijkertijd hebben zijn boeken iets wezenloos, alsof ze spelen in een lege wereld waarin vooral ernstige, gewetensvolle politici en ambtenaren rondlopen (zijn bronnen, vermoed je dan) die uit plichtsbesef en patriottisme de zaken in goede banen proberen te leiden. Waarin ook vooral langdurig wordt vergaderd door belangrijke functionarissen, van wie dan ook alles belangrijk is, inclusief de kleur van hun stropdas.

Papieren zak

Dat claustrofobische gevoel van een wereld zonder zuurstof of adrenaline komt deels door Woodwards matige schrijftalent (al tijdens zijn jaren bij The Washington Post smaalden collega’s dat hij zich ‘nog niet uit een papieren zak kon schrijven’). Zijn presidentiële boeken slepen de lezer mee in een marathon van de ene bespreking naar de volgende, zonder veel gevoel voor narratieve spanning of psychologische diepte. Deze reporter wil puur beschrijven, verder niks.

Die koppig objectieve, zelfs agnostische houding heeft in zijn dagbladjournalistiek voor The Washington Post talloze scoops opgeleverd, maar breekt de lezer in zijn boeken op. Ook daarin analyseert Woodward niet het vluchtplan, maar blijft hij gebiologeerd door het kijkje in de cockpit. Als er toch geoordeeld moet worden, is zijn voornaamste norm het karakter van de piloten. Dat maakt zijn boeken tot een journalistieke vorm van Grote-Mannen-Geschiedenis (vrouwen komen sporadisch voor).

In Rage, waarvan de titel toch kolkende emoties doet vermoeden, leidt die aanpak opnieuw tot droge beschrijvingen, met plompverloren details die de zaak moeten verlevendigen. ‘Iemand bestelde pizza’. Iemand? Maar wie dan, Bob? En wat voor pizza? Pepperoni?

Goddank is Trump er nog, dit keer. Een los kanon op het dek, in alle opzichten het tegendeel van de onbaatzuchtige ministers en ambtenaren die Woodward zo bewondert. Trump zorgt ervoor dat deze paringsdans tussen twee top dogs blijft boeien, zelfs verbijsteren. Niet alleen door zijn bizarre verbale improvisaties (tegen Kim Jong Un: „Doe jij wel eens iets anders dan raketten afschieten? Laten we een filmpje pakken, of een partijtje golf.”). Of door het pochen over zijn band met de dictator („Zie je hoe hij lacht? Hij lacht anders nooit!”).

Johan Derksen

Nee, wat verbluft is de kinderlijke manier waarop de man die de pers hekelt als ‘vijand van het volk’ in het gevlij probeert te komen bij de mainstream journalist, per slot van rekening een mede-beroemdheid. Uren trekt Trump voor hem uit, hij belt hem thuis op, laat foto’s aandragen van hemzelf met Kim, toont een video van zijn ‘State of the Union’ en wijst op de strakke gezichten van prominente Democraten („De haat! Zie je de haat? Kijk die haat!”).

Alles om ‘Bob’ te imponeren.

Maar weet de stabiel-geboren Woodward er raad mee?

De interviews leveren een absurdistische dialoog op voor twee Belangrijke Mannen, die zo op de planken kan. „Meneer de president, dit is serious history”, probeert Woodward gewichtig het vrijuit galopperende staatshoofd te beteugelen. „Het is een zware job”, legt hij behulpzaam uit aan de man die zijn hand op de atoomknop heeft. „Presidenten hebben enorm veel macht.”

Jee, Bob – nu je het zegt.

Over ‘Black Lives Matter’ ontspint zich een moeizaam gesprek, geheel langs Veronica Inside-lijnen, met Woodward in de rol van een pas-ontwaakte Wilfred Genee en Trump als een onverzettelijk sceptische Johan Derksen. „Tjee, jij hebt echt de toverdrank gedronken”, sneert Trump als Woodward zijn anti-racistische bewustwording etaleert. En terwijl de verslaggever begint te preken dat dit een zaak is van ‘het hart’, bluft de president gewoon door dat hij „meer voor zwarte Amerikanen heeft gedaan dan welke andere president ook behalve Abe Lincoln”.

Pizza besteld

De krachtmeting bereikt een kolderiek hoogtepunt wanneer Woodward de president als een schooljongen aan de telefoon begint te overhoren over een lijst van 14 beleidsterreinen die hij (de verslaggever) essentieel acht. Het loopt zo hoog op, dat Woodwards echtgenote Elsa hem toebijt dat hij moet „ophouden te schreeuwen” en de president te vertellen wat hij moet doen. Hier slaat de fantasie van de lezer op hol. Staat Elsa uien te snijden voor de groentesoep? Heeft iemand pizza besteld?

We praatten langs elkaar heen, verzucht Woodward uiteindelijk, alsof we in verschillende universums leefden. Ja, zo is het ook. Geen wonder dat Trump moerasdampen begint op te snuiven. Ik heb ook wel wat beters te doen, zegt hij. Je kunt hem geen ongelijk geven.

Wat is Woodwards conclusie? Er was het nieuws dat Trump al in februari corona een ‘dodelijk’ virus noemde. Maar zijn gezwalk op dat dossier was al uitvoerig belicht. Op de laatste pagina’s velt de bezorgde burger Woodward zowaar een oordeel. Trump, weet hij nu, is ongeschikt als president.

Nee maar.

Het zegt veel over Woodward dat hij meent dat dit vonnis, al duizenden keren en beter geveld, er toe doet of zelfs een rol kan spelen bij de verkiezingen. Trump heeft zich er al bij neergelegd. „Je zal me wel weer naaien”, zegt hij berustend, „zo gaat dat nu eenmaal.” Dat getuigt opeens van realisme.



Bob Woodward: Rage. Rage. Simon & Schuster, 452 blz. € 28,95 ●●●●● De vertaling Woede verschijnt op 1 oktober bij Spectrum.