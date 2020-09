De Kicks voor Niks van Bibi Dumon Tak: Epke de Rat

‘Ik kijk tijdens het werken en nadenken graag uit het raam en dan is het leuk om wat diertjes te zien scharrelen en rommelen. Wij hebben een huis met een heel klein tuintje. Zo klein dat er helemaal nooit dieren inkwamen, niet eens vogels. We hebben wel een mooie berk in de tuin. Dus ik kocht een kleine, hangende voedersilo om mussen en mezen te lokken. Dat ging best. Ook kraaien leerden hoe aan het silootje te hangen en wat van het mussenvoer te eten. Leuk.

„Maar die kraaien aten slordig en knoeiden veel, zodat er misschien wel wat te veel voer op de grond terechtkwam. Op dat gemorste zaad kwamen al gauw verschillende types leuke duiven af. Zelfs een echtpaartje van het zeldzame type Holenduif. Er ontstond eigenlijk een verzameling heel verschillende vogels, verslavend leuk om naar te kijken.

„Ik merkte dat ik steeds meer bij het raam begon te zitten om te zien wat zich bij het silootje afspeelde tussen de vogels. Ik keek zowat tv bij het raam. Op een ochtend zag ik onder het silootje op de grond een grote donkerbruine rat bij het gemorste voer snuffelen.

„Daar begon mijn Kick voor Niks, want die rat nam geen genoegen met wat er op de grond lag maar begon op te klimmen naar de voedersilo in de berk. Daarvoor moest hij over een bijzonder dunne tak balanceren, maar dat lukte hem. Nogal knap. Op de grond gemorst eten pakken vond ik oké, maar ik wilde liever geen rat ín de silo. Dus ik verplaatste die naar een echt dunne, sterke tak.

Bibi Dumon Tak (1964) won zes zilveren griffels, een gouden griffel én de driejaarlijkse Theo Thijssenprijs voor haar werk als kinderboekenschrijver. Ze woont in een houten huisje in Waterland met haar man, de schrijver Jan Paul Schutten. Foto Merlijn Doomernik

„De volgende dag was de rat terug, maar de tak bleek te dun voor hem. Hij viel eruit. Hij probeerde het voor een tweede keer en viel weer op de grond. De dag erop probeerde hij het weer en zag ik hem opnieuw zijn evenwicht verliezen, maar hij wist zich vast te grijpen en maakte een koppeltje-duikeling als een turner op een rekstok. Hij buitelde 360 graden om die dunne tak heen, een twijg eigenlijk zo dun, het was indrukwekkend van perfectie.

„Vanaf dat moment hield ik een beetje van hem en heb ik hem een naam gegeven. Epke. Je denkt aan Ciske de Rat vanwege de film en de musical Ciske. Wij hebben nu een ster in de tuin, Epke de Rat.

Epke komt nu al twee jaar bij ons. Ik weet zeker dat het steeds Epke is, want ik herken hem aan zijn motoriek, hij heeft een mank pootje. Daar kan hij kennelijk goed mee leven en klimmen.

„Op een gegeven moment zag ik drie jonge ratjes bij de gemorste zaden. Maar het uitbreiden van Epke en zijn kennelijke gezin wilde ik niet aanmoedigen. Tegelijk wist ik de oplossing en ik kocht een echt vogelhuisje op een hoge gladde stam. Want het gaat echt om de musjes en niet om Epkes nakomelingen. De mussen en mezen hadden ook wat angst voor Epke, want het leek net of ze minder kwamen.

„Op het plateau van het vogelhuisje, onder het dakje, legde ik het vogelvoer neer. Kijken of de mussen en mezen terugkomen. Dat was zo. Maar tegelijk begon Epke oefeningen te doen, ik kan het niet anders zeggen, met opspringen bij de gladde stam. Meer dan een week sprong hij steeds beter en hoger, tot ik hem op het plateau rechtop etend zag zitten rondkijken met een pit tussen zijn voorpoten.

Er zat niks anders op dan een donkergrijze, dikke en spiegelgladde pvc-buis te kopen om de stam te verbreden, zodat hij zijn pootjes er niet meer omheen kon slaan. Epke bleef springen en oefenen. Hij trainde op vaart en springkracht. Het was ontroerend en indrukwekkend tegelijk, maar hij kwam het vogelhuisje niet meer in.

Maar ja, die lompe grijze pvc-buis ruïneerde wel het schattige beeld van het vogelhuisje in mijn tuin.

Nu heb ik het silootje aan een gladde schutting opgehangen waar Epke niet tegenop kan. Alles heeft daarmee zijn plaats gevonden. De mezen en mussen bij de schutting in de silo. Epke zoekt weer daaronder naar gevallen zaadjes en pitten, samen met wat eenden uit de sloot achter ons huis en een paar duiven.

„En Bambi – de kat van de overburen – houdt het aantal jonge ratjes in de gaten. Ze vangt er af en toe een en loopt ermee weg, de weilanden in, voor een maaltje baby-rat. Een natuurlijk evenwicht, in mijn achtertuin.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020