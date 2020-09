Vincent wilde in het weekend niet meer naar Almere komen. En hij mocht ook geen Vincent meer worden genoemd. Hij prefereerde Vince. Op vrijdagmiddag stapte hij in Amsterdam onder protest in de auto bij Jasper. „Ik ben veertien, ik heb mijn eigen leven.”

Met zijn moeder woonde Vince in een appartement achter het Concertgebouw, gekocht toen zijn vader nog geld had. Tien jaar geleden verliet Jasper de moeder van Vince en maakte een rechtstreekse transfer naar Monique. Zijn ex-echtgenote mocht het appartement hebben. Voor zichzelf kocht hij om de hoek een pied-à-terre van één verdieping. Toen hij nog geld had. Monique woonde in Almere, met haar dochter. En ze was toen net zwanger van het kind dat ze samen hadden gemaakt.

In de Volvo V90 reden ze door de Beethovenstraat. „Ik weet waarom jij wil dat ik meega: familie, gezin, dit dat.” Uit het raam wees Vince naar een groepje dat voor de Albert Heijn hing. „Maar ik wil hier blijven. Dit is de laatste keer dat ik ga.”

Dit is het tweede deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Ze passeerden de Zuidas, bijna de snelweg op. Jasper vroeg wat er was gebeurd met dat afpersen.

„Gewoon, twee jongens pakten mijn tasje, dat om mijn schouder hing. Pasjes, telefoon, alles. Via via kenden ze ook nog vrienden van me. Ze reden weg op de scooter. De volgende ochtend eisten ze honderd euro om het terug te geven.”

„Hoe vroegen ze dat dan?” zei Jasper. „Ze hadden jouw telefoon toch?”

Vince begreep niet hoe zijn vader zoiets doms kon vragen. „Via Snapchat natuurlijk, op mijn iPad.”

„En toen?”

„Mama heeft me honderd euro gegeven. O ja, je moet nog vijftig naar haar overmaken. Ik heb alle spullen terug.”

„Maar hoe ging dat dan?” vroeg Jasper.

„Vertel ik later. Ik ga nu slapen. Maak me maar wakker in Ally.”

In Almere zaten ze al aan tafel. Jasper had de laatste twee dagen in Amsterdam geslapen. In het theater waarvan hij de eigenaar was, bleven ze zoeken naar oplossingen. Wat als ze tussen alle stoelen plastic schotten zetten?

Eerst rende Jasper naar Benjamin om hem te knuffelen en te vragen hoe het op school was. Daarna stelde hij dezelfde vraag aan Ava, die hij altijd zijn aangenomen dochter noemde. Hoe beviel het in 6vwo? Als laatste zoende hij Monique op haar voorhoofd.

„Romantisch”, zei ze. „Op mijn voorhoofd, nadat ik je twee dagen niet heb gezien.”

Moest Jasper het nog een keer uitleggen? Zijn leven was in Amsterdam, daar had hij twee dagen geprobeerd te redden wat er gered kon worden van zijn bedrijf. Zijn levenswerk, waarmee ook in Almere jarenlang de rekeningen waren betaald.

„Die vakantie naar Florida”, zei Jasper tegen Monique. „De vouchers kan ik nu toch inruilen voor geld, hopelijk krijg ik het over een maand.”

Volgens Monique werd het tijd. „Jij was toch zogenaamd zo handig met geld?”

Jasper interpreteerde het maar als een ironisch metagrapje, niet als een antisemitische aanval. „En jij kan toch zo leuk dansen?” vroeg hij. „Maak eens een dansje.”

Ava was net opgestaan om een glas water te pakken. Ze draaide zich om. „Een dansje maken? Is dat wat jij zegt tegen mijn Afro-Surinaamse moeder?”

Monique zuchtte. „Zo bedoelt hij het niet”, legde ze uit aan haar dochter. „Eerst maakte ik een grap, daarna deed hij het ook.” En tegen Jasper: „Niet meer doen. Je weet toch dat die kinderen het niet begrijpen?”

Vince keek op van zijn telefoon. „Ik dacht dat we die vouchers zouden gebruiken om in de herfstvakantie naar Cura te gaan. Wensley, die Antilliaanse vriend van me, is daar in de zomer gewoon geweest. Hij wel.”

Weer draaide Ava zich om. „Je moet zeggen: Curaçaoënaar. Antilliaans is een koloniale term.”

Vince liep naar boven, naar zijn kamer. „Voor jullie maakt het toch niet meer uit”, zei hij nog tegen zijn vader. „Jij bent oud, je hebt geen ontwikkeling meer. Ik heb gewoon een hele zomervakantie gemist.” Hij sloeg de deur van de woonkamer dicht.

„Maar luister dan”, zei Ava. „Over dat afpersen: wat voor jongens waren dat?”

Jasper zei dat hij niet wist wat ze bedoelde.

„Kom op”, zei Ava. „Je hebt net met je zoon in de auto gezeten en niet gevraagd wat de afkomst was van die jongens?”

Jasper zei nee.

„Vince”, riep Ava naar boven. „Kom even terug.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020