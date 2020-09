Waarheidsvinding en zuiver formuleren waren de essentie voor journalist Harold Evans

De Brits-Amerikaanse journalist Sir Harold Evans, die afgelopen woensdag op 92-jarige leeftijd overleed, was de vaandeldrager van de Angelsaksische kwaliteitsjournalistiek. Die positie leidde tot grote onthullingen en journalistieke meesterwerken, maar ook tot een diepe rivaliteit met mediamagnaat Rupert Murdoch. Dat conflict staat symbool voor twee visies op journalistiek die in het tijdperk-Trump en -Johnson steeds heviger botsen: journalistiek als instrument voor waarheidsvinding en journalistiek als politiek vehikel.

Harold Evans groeide op in Manchester en begon zijn loopbaan bij een lokaal weekblad in Ashton-under-Lyne. Zijn visie op journalistiek is gevormd in de Tweede Wereldoorlog, vertelde hij in 2017 aan NRC. In de zomer van 1940 liep hij met zijn ouders langs het Engelse strand. Daar zag hij uitgemergelde Britse militairen liggen, die net de evacuatie uit Duinkerken hadden overleefd. Evans’ vader luisterde naar hun verhalen over de verschrikkingen van de oorlog. Maar in de Britse kranten las Evans de dagen erop alleen maar heldenverhalen over de evacuatie. Hij citeerde in het interview afkeurend Winston Churchill: „De waarheid is zo kostbaar, dat ze bewaakt moet worden door een garde van leugens.” Die gebeurtenis heeft Evans’ kijk op het vak van journalist bepaald. Als zijn vader, een treinmachinist, naar de waarheid op zoek gaat, terwijl de journalistiek dat nalaat, moest hij journalist worden om het ambacht te verbeteren.

Harold Evans klom snel op van regioverslaggever tot hoofdredacteur van The Sunday Times, in 1967. Evans maakte zich vooral sterk voor onderzoeksjournalistiek. Zo legde de krant in de jaren zeventig het schandaal rond thalidomide (softenon) bloot. Hij procedeerde zelfs tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens namens honderden slachtoffers van het medicijn, die geboren waren met ernstige afwijkingen. Hij won.

Botsing met Murdoch

In 1981 kocht mediamagnaat Rupert Murdoch The Times. Hij benoemde Evans tot hoofdredacteur. Het ging al snel mis tussen de twee. Evans wilde dat de krant de regering-Thatcher kritisch volgde. Dat botste met de belangen van Murdoch, die in die tijd op grote schaal Britse media kocht en ombouwde tot spreekbuis van premier Margaret Thatcher.

Harold Evans vertrok teleurgesteld na een jaar, en verhuisde naar de Verenigde Staten. Dat land had hij geïdealiseerd, omdat het geen klassenmaatschappij was. Hij leidde onder meer The Atlantic en werd uitgever, onder meer bij Random House. Hij leefde een high society-bestaan tegen wil en dank, mede door zijn huwelijk met voormalig hoofdredacteur van The New Yorker, Tina Brown.

De paden van Evans en Murdoch, die ook in de VS zijn imperium uitbreidde, bleven elkaar kruisen. Ze woonden bij elkaar in de buurt op Manhattan. Tot zijn frustratie zag hij hoe Murdoch via The New York Post, Fox News en later The Wall Street Journal de Amerikaanse mediawereld verregaand beïnvloedde. „Wat de Murdoch-pers doet, geïmiteerd door sites als Breitbart, is haat verspreiden met een politiek en commercieel doel. Daar verzet ik me tegen”, zei Evans na de verkiezing van Trump. Hij verweet zichzelf tot het einde dat hij niet feller verzet had geboden, toen Murdoch in de jaren zeventig en tachtig Britse media overnam.

Tot op hoge leeftijd bleef hij boeken en artikelen schrijven. Op 82-jarige leeftijd werd hij nog editor-at-large bij persbureau Reuters. In 2017 verscheen zijn laatste boek, Do I Make Myself Clear? Dat ging over de kern van journalistiek, vond hij: zorgvuldig formuleren.

