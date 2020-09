24 uur na de aanslagen in Stockholm

In 2010 werden er twee aanslagen gepleegd in Stockholm, de zelfmoordterrorist was een Iraakse man. De Zweedse schrijver Jonas Hassen Khemiri (1978) bracht in 2012 de nu vertaalde novelle Ik bel mijn broers uit. Of de monoloog – er is, in 2018 ook in Nederland, een gelijknamige theatervoorstelling opgevoerd.

Ik bel mijn broers is de koortsachtige interne monoloog van Amor, een jongen die zich de vierentwintig uur na de aanslagen door de stad beweegt en weet dat hij door zijn afkomst en uiterlijk automatisch verdacht lijkt. Hij belt met, wordt gebeld door, zijn vrienden (‘broers’) en familie. Hij draagt ze op: ‘Zodra jullie van huis gaan, zijn jullie niet langer jullie, jullie zijn opeens getransformeerd tot representanten.’ Dus: ‘Loop maximaal normaal […] transformeer jezelf tot een onzichtbaar gas.’ De monoloog is ingenieus; het spel met de onbetrouwbare verteller, de swingende stijl, het bitterzoete portret van een stad, de vanzelfsprekende rol voor het mobieltje – alles klopt.

Khemeri is groot in Zweden en ver daarbuiten: hij schrijft toneel, korte verhalen, essays, romans – De papaclausule is zijn meest recente boek. Ooit vertelde hij in een interview met The New York Times dat hij zich laat inspireren door experimentele of postmoderne schrijvers als Marguerite Duras, Italo Calvino en Per Olov Enquist, maar ook door Amerikaanse ‘rap lingo’ uit de jaren negentig.

Ziek dik

Inderdaad komt dit allemaal samen in Ik bel mijn broers. In die onbetrouwbare verteller bijvoorbeeld, van wie je als lezer vaak even niet weet hóé onbetrouwbaar hij is, tot hij ineens gebeld wordt door zijn oma uit het hiernamaals. In stijl: doorspekt van lekker vertaalde straattaal (meisjes zijn ‘chicks’, een forse baby is ‘ziek dik’) en die inderdaad soms net een rap lyric lijkt: ‘Ik was licht als Lithium, ik was ontvlambaar als Fosfor’.

Khemiri’s inspiratiebronnen galmen door de stadsvertelling die het boek ook is; als Amor met de metro reist en op straat de mensen en dingen die hij ziet beschrijft. Een dronken man die voor een etalage zwalkt, verloren handschoenen, een groep mensen met dezelfde voetbalsjaal. En overal ziet hij vijanden (politie!) of bondgenoten (‘achter de kassa stonden een blonde chick en een gozer die een van ons was’), tot er alleen nog voor en tegen bestaan, tot Amor aan zichzelf gaat twijfelen. ‘Jawel’, fluistert hij door zijn mobieltje, ‘ik moet het geweest zijn. Alles wijst daarop. Ik was het.’

Vrijwel alles heeft Amor en zijn vrienden in het hokje ‘schuldig’ geplaatst – de badmeester die de helling waar ze als kind op zaten ‘de apenberg’ noemt. De onnodige aanhoudingen door de politie, de geweldplegingen door beveiligers. ‘We leven in een rassenland’, bijt Amor een vriend toe, ‘natuurlijk hebben ze een rassenpartij in het parlement gestemd.’

Ik bel mijn broers is een prachtige aanklacht en – voor de witte lezer – een inkijk; Amor worstelt met het gegeven dat hij tot groep gereduceerd wordt, en ook met het feit dat hijzelf ook geconditioneerd is dat te doen. Die subtiliteit maakt de literatuur.

Het is haast zonde dat er na de monoloog ineens ‘bonusmateriaal’ afgedrukt staat. Niet dat die twee extra teksten niet goed zijn – de brief van Khemiri waarin hij de minister van Justitie voorstelt eens van huid te wisselen is ijzersterk, het korte verhaal over een man die op zijn broer wacht ronduit ontroerend – maar ze doen aan als extra uitleg, en dat heeft deze briljante monoloog niet per se nodig.



Jonas Hassen Ik bel mijn broers. (Jag ringer mina bröder) Vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen. Nijgh & Van Ditmar, 160 blz. € 12,50 Ik bel mijn broers. (Jag ringer mina bröder) Vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen. Nijgh & Van Ditmar, 160 blz. € 12,50 ●●●●●

