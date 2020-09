Voormalig militair adviseur Trump steunt presidentskandidaat Biden

Paul Selva, voormalig militair adviseur van president Donald Trump, heeft donderdag zijn steun uitgesproken voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De oud-generaal deed dat samen met 488 andere Amerikaanse veiligheidsexperts in een brief die donderdag is vrijgegeven en is ingezien door persbureau Reuters.

Tot zijn pensioen in 2019 was Selva tweede man van het Pentagon. Samen met de andere voormalig topmilitairen stelt hij nu dat Trump niet is opgewassen tegen de verantwoordelijkheden die hij heeft als president. „Dankzij zijn minachtige houding en zijn mislukkingen, vertrouwen of respecteren onze bondgenoten ons niet langer en zijn onze vijanden niet langer bang voor ons.”

Woensdag betuigde Cindy McCain, weduwe van de in 2018 overleden oorlogsheld en Republikeinse senator John McCain, ook haar steun aan Biden. Volgens de Democratische kandidaat besloot McCain hiertoe nadat tijdschrift The Atlantic naar buiten bracht dat president Donald Trump gesneuvelden in oorlogstijd „losers” en „suckers” had genoemd. Trump heeft ontkend die uitlatingen te hebben gedaan.

Oud-generaal Paul Selva diende tot 2019 als militair adviseur van president Trump. Foto REX/Shutterstock

