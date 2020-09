Volkskrant mag boekrecensent Arjan Peters ontslaan

De Volkskrant mag literair recensent Arjan Peters ontslaan. De krant wil niet verder met de journalist omdat hij op ongeoorloofde wijze contact had met vrouwelijke auteurs wier werk hij besprak. Zelf wil Peters blijven. Daarvan kan echter geen sprake zijn, oordeelt de kantonrechter in Amsterdam donderdag. Peters’ contract wordt per 1 december ontbonden, hij krijgt een ontslagvergoeding van 32.000 euro mee.

Volgens de rechter heeft de affaire voor een vertrouwensbreuk gezorgd tussen Peters en de krant. Hij hield aanvankelijk tegenover zijn werkgever vol dat hij zelf nooit contact had gezocht met schrijfsters. Dat was echter „aantoonbaar in strijd met de waarheid”, aldus de rechter. Zowel de omgang van Peters met de schrijfsters als zijn leugens maken dat „het vertrouwen van de hoofdredactie in hem volledig weg is”, staat in het vonnis. De arbeidsrelatie is „ernstig en duurzaam verstoord”, en daarom is het niet redelijk om te verwachten dat de Volkskrant Peters in dienst houdt.

Lees meer over de affaire rond Peters: Het is lastig nee zeggen tegen de man die jouw boek gaat bespreken

In mei onthulde NRC dat Peters op non-actief was gesteld vanwege zijn ongepaste omgang met auteurs. Zo zocht hij voorafgaand aan recensies contact met schrijfsters. Ook gebruikte hij woorden als „liefs” en „lieverd” en was hij, vertelden bronnen aan NRC, soms te flirterig en vaderlijk. De rechter benadrukt donderdag dat er geen sprake was van „#metoo-gedrag”, maar dat Peters in beroepsethisch opzicht wel zijn boekje te buiten is gegaan.

Peters gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. „Van een verstoorde arbeidsrelatie is geen sprake”, laat zijn advocaat weten. De recensent is ook „verheugd” dat hij zich volgens de rechter niet bezondigd heeft aan #metoo-praktijken, iets waar de Volkskrant hem overigens ook niet van beschuldigt.

Peters werkt sinds 1992 bij de Volkskrant. In 2004 trad hij er in vaste dienst, als schrijver van boekrecensies, interviews, rubrieken en columns. In 1998 raakte hij al eens in opspraak. Toen bleek dat hij in de krant negatieve recensies schreef over boeken die hij ook tegen betaling aanprees in nieuwsbrieven van het Literair Productiefonds. Daarna mocht hij twee maanden geen boeken recenseren. Peters zei acht jaar later in een interview dat hij niets verkeerd had gedaan. Hij zou in de nieuwsbrieven slechts samenvattingen hebben geschreven.