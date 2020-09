Vleugelslakken zweven al 140 miljoen jaar door de zee

De ‘kanaries van de oceaan’ worden ze ook wel genoemd: vleugelslakken. Het zijn zeeslakken die zó kwetsbaar lijken voor verzuring van het oceaanwater dat ze als eersten het loodje zouden leggen – net zoals de kanaries die mijnwerkers vroeger bij zich hadden om bijtijds giftige gassen te detecteren. Maar uit een publicatie in PNAS van onder meer het Leidse Naturalis Biodiversity Center en het Amsterdamse IBED-instituut blijkt dat vleugelslakken veel ouder én veerkrachtiger zijn dan gedacht.

Ze leefden al tijdens het Krijt, ruim 100 miljoen jaar geleden, en hebben sindsdien al meerdere schommelingen in de zuurgraad doorstaan. Toch hoeft dat niet te betekenen dat ze ook de huidige verzuring ongeschonden zullen doorstaan, waarschuwen de onderzoekers.

De wetenschappelijke naam voor vleugelslakken is Pteropoda, ‘vleugelvoetigen’. Bij landslakken is de voet het gedeelte van hun onderlijf waarmee ze zich voortbewegen, maar bij de Pteropoda is de voet geëvolueerd tot twee vleugelachtige uitstulpsels. Dankzij die vleugels én hun uitzonderlijk lichte huisje kunnen ze zich makkelijk en gracieus door het water bewegen. Maar het dunne huisje heeft ook een keerzijde: het is gemaakt van aragoniet. Dat mineraal is net als calciet een vorm van calciumcarbonaat, alleen is het 50 procent meer oplosbaar bij verzuring. En de oceanen worden op dit moment steeds zuurder, doordat er CO 2 in oplost.

Evolutionaire stamboom

Vanwege hun kwetsbaarheid en een beperkte hoeveelheid fossielen werd altijd gedacht dat vleugelslakken pas relatief recent zijn ontstaan. In ieder geval pas ná het Paleoceen-Eoceen temperatuursmaximum van 55,8 miljoen jaar geleden, toen het hoge CO 2 -gehalte in de atmosfeer ook voor sterke verzuring in de oceanen zorgde. Maar op basis van genetisch onderzoek hebben de Nederlandse biologen nu een nieuwe evolutionaire stamboom gemaakt, waaruit blijkt dat de eerste vleugelslakken al in het Krijt ontstonden, bijna 140 miljoen jaar geleden.

De stamboom biedt ook inzicht in de evolutie van verschillende huidige groepen vleugelslakken. In eerste instantie ontstonden de zeevlinders, te herkennen aan hun aragoniethuisje. Maar rond ongeveer 100 miljoen jaar geleden splitsten zich ook de zee-engelen af: roofvleugelslakken, zonder huisje. De zee-engelen hebben een hoofd dat kan opensplijten, waarna er een tong met vlijmscherpe tandjes naar buiten komt. Die zetten ze gretig in het weke lijf van hun prooien, de zeevlinders. Als die in aantal zouden afnemen doordat het zure oceaanwater hun aragoniethuisjes aantast, dan zouden de zee-engelen (en andere in zee levende roofdieren) dus ook minder voedsel hebben.

De vraag is nu in hoeverre de vleugelslakken bestand zijn tegen de huidige verzuring, schrijven de onderzoekers. Dat ze in het verleden diverse schommelingen in de zuurgraad hebben overleefd, biedt geen garantie voor de toekomst. Hoofdauteur Katja Peijnenburg van Naturalis: „De snelheid waarmee er nu CO 2 in de atmosfeer en de oceanen belandt, ligt minstens tien keer hoger dan in de afgelopen 66 miljoen jaar.”

