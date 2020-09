Verdachten van verstoring anti-Zwarte Piet-bijeenkomst niet vervolgd

Vijf verdachten die waren aangehouden voor openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting bij een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag vorig jaar, worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. Er is te weinig bewijs gevonden dat de vijf betrokken waren bij de aanval op de actiegroep.

Vorig jaar november werd een landelijk congres van KOZP met geweld verstoord. Een groep probeerde met vuurwerk de bijeenkomst te verstoren en er werden brandjes gesticht. Ook werden de ruiten vernield van het pand waar de bijeenkomst werd gehouden, evenals auto’s van KOZP-leden. Toen de politie aankwam, vluchtte de groep.

Kort daarop werden in de buurt vier mannen en een jongen van destijds dertien jaar aangehouden. Geen van hen werd opgepakt in de straat waar de bijeenkomst van KOZP werd gehouden. „Uiteindelijk was niet bewijsbaar dat de vijf een bijdrage hebben geleverd aan het gepleegde geweld”, concludeert het OM.

De aanval op de bijeenkomst leidde tot veel kritiek. Zo zei minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA): „We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties.” Ook vroegen twee partijen uit de gemeenteraad in Den Haag, NIDA en de Haagse stadspartij, een spoeddebat aan.