Van der Breggen wereldkampioen tijdrijden

Wielrenner Anna van der Breggen is donderdag in het Italiaanse Imola wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK wielrennen. Ze was over ruim 31 kilometer 15 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser. Ellen van Dijk werd derde.

De Amerikaanse titelverdedigster Chloé Dygert leek op weg naar prolongatie van haar wereldtitel, maar ze vloog uit de bocht, kort nadat ze de beste tussentijd had geklokt. Het is de eerste keer dat Van der Breggen, die al vier keer eerder zilver won, goud wint op dit onderdeel.

Van der Breggen won vorige week voor de derde keer de Giro Rosa. Ellen van Dijk verving Annemiek van Vleuten op het WK, die zich na een zware val in de Giro Rosa had afgemeld voor de tijdrit.(ANP/NRC)