Vaarwel Amerika vertelt hoe Trump wetenschappers zijn land uit joeg

‘Wat krijg je als je wetenschap en politiek mengt? Politiek!” Dat las ik vorige week in verband met het coronabeleid, maar de observatie kreeg woensdagavond bij BNNVARA een akelige bevestiging in Vaarwel Amerika, de film die Gideon Levy maakte over Amerikaanse klimaatwetenschappers.

Die begon met een klassiek staaltje Hollandse hoogmoed. Levy, die vier jaar geleden de documentaire Klimaatontkenners maakte, sprak toen met lobbyist Myron Ebell, die uitlegde dat al die paniek over de opwarming van de aarde het werk was van slinkse wetenschappers die een verdienmodel hadden gevonden in het overdrijven van cijfers. Niet warmte, maar kou was het probleem van de mens. „Sinds 1990 is de temperatuur op aarde niet meer gestegen.” Levy besloot deze klimaatontkenner op zijn plaats te zetten. Hij keek Ebell aan en zei: „Laat me uw hand schudden. U heeft veel bereikt, maar het is voorbij!”

Hij had het mis. Niet veel later won Donald Trump de presidentsverkiezingen, de man die vastbesloten was om alle hindernissen voor de fossiele energie op te ruimen. Ineens draaide de wereld van de klimaatwetenschappers de andere kant op. Levy besloot een aantal van hen te volgen, om te zien hoe zij zich staande houden in de nieuwe verhoudingen. Niet, zo luidt de conclusie. De een na de ander pakt zijn biezen. Vaarwel Amerika vertelt hoe Donald Trump de wetenschappers zijn land uit joeg.

De van oorsprong Italiaanse Claudia Tebaldi schetst de zelfcensuur die haar collega’s al snel in zijn greep kreeg. Woorden als klimaatverandering, emissiebeperking en impactonderzoek worden vermeden – die zouden de aandacht van de nieuwe leiding kunnen trekken. Dan is het nog 2017 en kun je denken dat die angsten overdreven zijn. Al snel volgen beelden van inderhaast leeggeruimde kantoren, als stille getuigen van gekeeld onderzoek. Parijs en Wenen worden toevluchtsoorden voor een klimaatwetenschappelijke diaspora.

Biologe Camille Parmesan vertelt hoe ze ontdekte dat het leefgebied van vlinderpopulaties meebewoog met de klimaatverandering en hoe ze kort nadat ze daarover in Nature gepubliceerd had, een lezing mocht komen geven in Obama’s Witte Huis. Nu is Parmesan verhuisdozen aan het uitpakken (de plastic bakjes met rupsen staan op tafel) in haar schitterende nieuwe huis. Waar dat staat? Ergens in de verlatenheid aan de voet van de Pyreneeën. Als Parmesan praat, gutst de wetenschappelijke frustratie uit je toestel.

Het schrijnendst is het verhaal van Emily Wilson, het type wetenschapper dat opbloeit in onbegrijpelijkheden als ze over haar werk vertelt. Voor Nasa ontwierp ze een apparaat waarmee de hoeveelheid CO 2 dicht bij de grond eenvoudig en goedkoop kan worden gemeten. Een doorbraak in de verwerving van data; er is al een groot waarnemingsonderzoek in de tropen opgezet. Watson hoopt haar werk te kunnen voortzetten door zoveel mogelijk onder de radar te blijven, maar ook zij krijgt ten slotte te horen dat er voor haar onderzoek geen plaats meer is.

Dan kan Levy het niet meer aanzien. De filmmaker gaat Wilson helpen. Hij legt in Nederland contact met het KNMI, waar men enthousiast reageert op Wilson en haar apparaat – maar ook daar ontbreken de middelen om werkelijk te helpen. Wilson krijgt een functie in het management bij de Nasa, ergens in een kelder liggen zes door haar ontworpen prototypen te verstoffen. „We hebben iedereen nodig,” concludeert ze bitter over de klimaatcrisis. Of in elk geval een wereld waarin de wetenschap niet met de politiek vermengd raakt.