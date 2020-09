Twee agenten neergeschoten bij protesten Louisville

In de Amerikaanse stad Louisville zijn woensdagavond twee agenten neergeschoten en gewond geraakt tijdens protesten rond de dood van de Breonna Taylor. Zij werd in maart doodgeschoten tijdens een politie-inval. De agenten verkeren buiten levensgevaar, melden internationale persbureaus. Er is één verdachte aangehouden. Eerder op de avond werden tientallen demonstranten gearresteerd, toen het vreedzame protest omsloeg in rellen. Enkele bedrijfspanden raakten daarbij beschadigd.

De demonstranten gingen woensdag de straat op na een uitspraak van een grand jury in Kentucky. De jury besloot dat de drie witte agenten die betrokken waren bij een fatale politie-inval in het appartement van Taylor, niet zouden worden vervolgd voor haar dood. Eén van de agenten, Brett Hankison, werd in staat van beschuldiging gesteld voor het in gevaar brengen van de buren van Taylor. De demonstranten zijn woedend omdat die aanklacht niets met de dood van Taylor te maken heeft. De jonge vrouw groeide de afgelopen maanden uit tot een symbool voor de Black Lives Matter-beweging. Ook Oprah Winfrey riep onlangs nog op tot de vervolging van de betrokken agenten.

De 26-jarige Taylor, een zwarte ambulanceverpleegkundige en aspirant-verpleegster, werd door de politie doodgeschoten in het bijzijn van haar gewapende vriend. De drie agenten doorzochten in een onderzoek naar drugshandel het huis. Hankinson schoot daarbij tien keer in het wilde weg rond. Zes van de kogels raakten Taylor. Behalve in Louisville werd woensdag ook in New York, Washington, Atlanta en Chicago gedemonstreerd tegen de uitspraak van de grand jury.