Turkije verhoogt onverwacht rente

De eerste renteverhoging in Turkije sinds de valutacrisis van 2018, van 8,25 naar 10,25 procent, komt als een verrassing. De meeste analisten verwachtten dat de rente gelijk zou blijven. President Erdogan is een uitgesproken tegenstander van hoge rentes omdat die volgens hem de inflatie aanjagen. De financiële markten reageerden positief: de lira steeg met ruim 1 procent ten opzichte van de dollar.

De renteverhoging geeft de Turkse economie enige ademruimte. Want de lira daalde sinds begin dit jaar al met 25 procent ten opzichte van de dollar en staat historisch laag.

Hierdoor dreigt een nieuwe financiële crisis. Turkse bedrijven hebben voor 400 miljard dollar schuld uitstaan in buitenlandse valuta, waarvan 180 miljard binnen een jaar geherfinancierd moet worden. Die schuld wordt door de dalende lira een groot probleem voor de Turkse economie.

Bank staat rood

Analisten zien dit als een herhaling van de crisis van 2018. Net als toen kampt Turkije met een oververhitte economie door het goedkope krediet dat de overheid, de centrale bank en staatsbanken in de economie pompen. Maar in 2018 had de centrale bank nog 90 miljard dollar aan buitenlandse deviezen. Die heeft de bank nu opgesoupeerd in een vergeefse poging om de koers van de lira te stutten. Inmiddels zou de bank 30 miljard dollar in het rood staan.

Omdat de Turken de lira niet meer vertrouwen, hebben ze ruim 50 procent van hun spaargeld in dollars gestald. De centrale bank spreekt deze 240 miljard dollar spaargeld nu aan. „De centrale bank gebruikt nu andermans geld om de lira te verdedigen”, schrijft Timothy Ash, Turkije-analist bij investeringsfonds BlueBay, aan investeerders. „Het is slecht centraal bankieren: bijna Libanese stijl.”

Vanwege het gebrek aan vertrouwen in de centrale bank verlaagde kredietbureau Moody’s vorige week zijn rating voor Turkije naar B2 – hetzelfde niveau als Egypte, Rwanda en Jamaica.

„Turkije’s externe kwetsbaarheden mondden waarschijnlijk uit in een betalingsbalanscrisis” aldus Moody’s. „Terwijl de risico’s voor Turkije’s kredietprofiel toenemen, lijken de overheidsinstellingen niet bereid of in staat te zijn om deze uitdagingen op een effectieve wijze het hoofd te bieden.”