Trump verbiedt Amerikanen rum en sigaren mee te nemen uit Cuba

Amerikaanse burgers mogen niet langer rum en sigaren uit Cuba importeren. Dat kondigde president Donald Trump woensdag aan tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis, melden internationale persbureaus. De president verbood zijn burgers ook om nog langer te verblijven in hotels die in handen zijn van de Cubaanse staat. Trump deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst ter ere van veteranen die meededen aan de mislukte invasie van Cuba in de Varkensbaai in 1961.

Volgens medewerkers van Trump zullen de sancties het goed doen bij de anticommunistische Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Zuid-Florida. De president probeert inwoners van Florida voor zich te winnen met oog op de verkiezingen in november. Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden gaan momenteel gelijk op in de swing state. In 2016 won Trump de staat van Hilary Clinton met een verschil van 1,2 procentpunt.

Met de nieuwe sancties maakt de president het beleid van zijn voorganger Barack Obama ongedaan. De oud-president probeerde tijdens zijn ambtsperiode de moeizame relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten te verbeteren. In 2016 hief hij meerdere economische sancties op, waaronder de export en import van tabak en alcohol. Trump gaf destijds al aan de versoepelingen ongedaan te willen maken als hij ooit in het Witte Huis zou komen.

Trump heeft sinds zijn aantreden vaker sancties ingevoerd tegen Cuba. Zo verbood hij zijn burgers in 2019 nog langer per cruiseschip, jacht, privé- of zakelijk vliegtuig naar Cuba reizen. Ook hiermee draaide hij beleid van Obama terug, die in 2016 na veertig jaar het cruiseverkeer tussen de Verenigde Staten en Cuba had heropend.