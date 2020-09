PSV naar play-offs Europa League na overwinning op NS Mura

PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League door met 1-5 af te rekenen met het Sloveense NS Mura. Donyell Malen en Cody Gakpo scoorden beiden twee keer, Mauro Júnior maakte het andere doelpunt voor de Eindhovenaren.

Zonder de geblesseerden Érick Gutiérrez en Armando Obispo en de niet-speelgerechtigde Eran Zahavi begon PSV sterker aan de wedstrijd. Binnen zeventien minuten maakte Donyell Malen de openingstreffer. Korte tijd later trok NS Mura via Nino Kouter de stand gelijk, maar dankzij een doelpunt van Mauro Júnior ging PSV toch met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft bleek PSV veel te sterk voor de koploper uit Slovenië. Na de 1-3 van Cody Gakpo konden de Eindhovenaren de wedstrijd rustig uitspelen en zelfs nog twee keer scoren. Volgende week moet PSV winnen van het Noorse Rosenborg BK om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.