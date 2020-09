Pathé staat alleen nog roetveegpieten toe in films

„In de films die wij vertonen en in al onze communicatie-uitingen, zullen alleen roetveegpieten of andere niet-Zwarte Pieten te zien zijn”, stelt een woordvoerder van Pathé. „Wij vinden het van belang dat iedereen zich goed voelt bij de films die wij vertonen. Dat is het uitgangspunt in hoe wij Sinterklaas in onze bioscopen promoten.”

Pathé had recent al tot dit beleid besloten, maar dit niet actief naar buiten gebracht. Het bedrijf besloot dit toch te doen nadat een nieuwe trailer van een sinterklaasfilm afgelopen zaterdag leidde tot een groot aantal racistische opmerkingen op de socialemedia-accounts van Pathé.

Met dit statement wilde het concern ook duidelijk maken dat racistische opmerkingen niet worden getolereerd op haar kanalen. Het bedrijf zegt „enorm te zijn geschrokken” van de grote hoeveelheid negatieve reacties die de verder onschuldige trailer losmaakte.

Ook de mededeling dat Zwarte Piet niet meer welkom is in de zalen van Pathé leidde overigens tot een stortvloed aan reacties. „Die varieerden van het ene uiterste tot het andere uiterste”, legt de woordvoerder uit. „Maar veel van onze fans gaven aan heel blij te zijn met onze keuze om geen films meer met Zwarte Pieten te vertonen.” Er was online ook veel lof voor de assertieve webcareafdeling van Pathé, die ook alle bioscoopgangers die zwoeren nooit meer langs te komen keurig te woord stond.

Geen oude films

De twee Sinterklaasfilms die binnenkort bij Pathé te zien zijn, bevatten beide geen Zwarte Pieten meer: De Grote Sinterklaasfilm (waarin Sint en pieten moeten verhuizen naar een camping) en De Club van Sinterklaas & het grote Pietenfeest (waarin Coole Piet vlak voor de grote dag kwijt blijkt). Deze langlopende reeks, dit is het negende deel, ging in 2017 al over op roetveegpieten. „Sindsdien zijn de pieten elk jaar nog wat lichter en diverser geworden”, voegt een woordvoerder van distributeur Dutch FilmWorks daaraan toe.

Pathé laat desgevraagd weten dat het bedrijf ook geen oude Nederlandse films met Zwarte Pieten zal vertonen. Dit betekent dat een grote hit als Alles is Liefde uit 2007 (1,4 miljoen bezoekers) in de ban gaat. Ook de horrorfilm Sint uit 2010 zal in in ‘comeback-series’ niet meer op het programma staan. Eerder haalde ook RTL deze film al uit de catalogus. Regisseur Dick Maas zucht bij het horen van het besluit van Pathé. „Ik heb die discussie al zo vaak gevoerd nu: het gaat in de film Sint om verbrande Pieten. Natúúrlijk zijn die zwart.”

‘Glijdende schaal’

Maas voelt zich niet senang bij deze glijdende schaal. „Ik snap de gevoeligheid wel. Maar tien jaar geleden was Nederland nog niet zo ver en vond niemand het erg. Het voelt heel raar om oude films met die blik van 2020 te gaan veroordelen.” Hij vraagt zich ook oprecht af waar de grens dan komt te liggen. „In Flodder zitten grappen over incest, dat is ook een onderwerp dat voor sommige mensen gevoelig ligt. Maar als we zo doorgaan, blijft er geen onderwerp meer over waar je een film over mag maken. Het is ook de taak van een maker om te prikkelen, om iets los te maken bij de kijkers – en het is soms helemaal niet erg als dat ergernis is.”

Pathé Thuis, de streamingdienst van de bioscoopketen, heeft het afgelopen jaar al alle ‘ouderwetse’ Sinterklaasfilms met traditionele pieten verwijderd. Een woordvoerder bevestigt dat het de bedoeling is ook oudere titels met Zwarte Pieten uit de collectie te gaan halen. „Maar we hebben 3.500 films en we willen zorgvuldig te werk gaan”, stelt zij. „Zeker bij Nederlandse films overleggen we zo’n stap eerst met de makers.”