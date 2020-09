Opvang asielzoekers zit weer propvol

November 2019 deed staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) een dringende oproep aan provincies en gemeenten: in 2020 moesten er vijfduizend extra opvangplekken in asielzoekerscentra komen om de groei aan te kunnen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) trok alles uit de kast. ‘Vastgoedregisseurs’ zochten locaties. De commissarissen van de koning lobbyden in de provincie voor nieuwe plekken – liefst in de Randstad waar de bezetting schaars is. En doorgaans bereidwillige burgemeesters werden benaderd of ze plek hadden.

Het azc in Rijswijk. Sham (3) en haar vader Omar (48) komen uit Syrië. Ze zijn nu een jaar in Nederland. Foto David van Dam

De oproep sorteerde weinig effect, bekent COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. Zevenhonderd extra plekken werden gevonden. Welgeteld één nieuwe locatie – in het Groningse Musselkanaal, de rest van de plekken in een aantal bestaande centra waar kantoorruimtes werden omgebouwd tot opvangplekken. In andere gemeenten hielden burgemeesters hun poot stijf. Schoenmaker: „Daar hebben we wel zorgen over.”

Schoenmaker zit thuis, in Gouda , achter de webcam. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten belast met migratievraagstukken, ontvangt op de 10de etage van het stadskantoor van Tilburg.

Schoenmaker en Weterings zeggen het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk was de coronacrisis voor het tekort aan opvangplekken een uitkomst. Schoenmaker: „Corona zette alles on hold.”

Het aantal asielzoekers dat in Nederland een verblijfsvergunning aanvraagt, schommelt. In het piekjaar 2015 dienden 43.000 asielzoekers een eerste aanvraag in. Dat aantal daalde vervolgens snel en schommelde drie jaar tussen 16.000 en 20.000 om vervolgens te stijgen naar 22.500 vorig jaar.

Aan die stijging kwam half maart abrupt een einde: inreisbeperkingen binnen Europa die hoorden bij de coronamaatregelen, maakten het voor asielzoekers lastiger om van het ene naar het andere land te reizen. En nieuwe asielaanvragen werden de eerste twee maanden van de coronacrisis in Nederland niet behandeld door de immigratiedienst.

Meer asielaanvragen

Sinds juni loopt het aantal asielaanvragen, en daarmee ook de bezetting in opvangcentra, weer snel op. Sinds augustus ligt die weer rond tweeduizend, zoals kort voor de coronacrisis. 27.000 asielzoekers wonen verspreid over ongeveer zestig COA-opvangcentra in Nederland. De opvang zit momenteel propvol, erkent voorzitter Schoenmaker. De groei van het aantal asielzoekers zet de komende maanden door, verwacht hij. Hoe groot die groei is, is moeilijk te voorspellen door corona.

Door Covid-19 heeft het COA bovendien extra ruimte nodig om besmette bewoners op te vangen. 116 bewoners in 21 verschillende asielzoekerscentra werden afgelopen half jaar positief getest. Hoeveel medewerkers besmet werden, wil het COA niet zeggen uit privacyoverwegingen. Iedere opvanglocatie heeft ruimte gereserveerd om een klein aantal personen in isolatie of quarantaine te plaatsen, zegt Schoenmaker, maar er zijn geen reguliere aparte uitwijklocaties beschikbaar voor grote groepen bewoners: „Nu de quarantainedruk groter wordt, neemt de urgentie toe.”

Het AZC in Rijswijk. Foto David van Dam

Waarom willen burgemeesters geen azc in hun gemeente?

Schoenmaker: „We hebben nog steeds last van de asielcrisis uit 2015. Burgemeesters deden toen alles om azc’s te openen. Sommige locaties waren gereed, maar waren door de Turkijedeal [die illegale migratie naar Griekenland terugdrong] plotseling niet meer nodig. Burgemeesters hebben dat nog in hun hoofd zitten. Ze zeggen: ‘Ik heb toen veel gedaan, nu is een ander aan de beurt.’”

Weterings: „Gemeenten voelen ook minder urgentie dan in 2015. Er zijn, afgezien van de recente ontwikkelingen uit het Griekse kamp Moria, geen nare beelden van asielzoekers die naar Europa komen.”

Na de brand in Moria boden honderdzestig Nederlandse gemeenten direct hulp. Ze riepen het Rijk op kinderen op te vangen. Vanwaar dat verschil met het openen van centra voor reguliere asielzoekers?

Weterings: „Dat heeft met menselijke emotie te maken. Kinderen zonder begeleiding, zonder ouders, in kampen waar de omstandigheden slecht zijn. Dan is er zeker wil om te handelen.”

Schoenmaker: „Zo’n discussie over Moria sterkt ons in het feit dat gemeenteraden betrokken zijn bij dit thema. En dat het ons daarom zal lukken plekken te vinden.”

Een belangrijke oorzaak voor het tekort aan plekken is de slechte doorstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning naar een huis in een gemeente. In 2020 moesten 12.000 statushouders een huis toegewezen krijgen – daar vallen ook gezinnen onder –, maar het werden er veel minder. Er wachten 6.100 statushouders in een azc op een huis.

Hoe kan dat?

Weterings: „Er zijn weinig woningen beschikbaar. En je kunt een eengezinswoning niet toewijzen aan een statushouder die z’n gezin nog moet laten nareizen. We zoeken naar woonvormen met andere doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, studenten, spoedzoekers. Bovendien willen we in de toekomst voorkomen dat een asielzoeker die in het oosten van het land in de opvang zit in het westen een huis krijgt. Dat bevordert de integratie niet.”

Om gemeenten te helpen bij het versneld toewijzen van een huis aan vergunninghouders is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze zomer een ‘programmamanager’ aangesteld die hierbij moet helpen. Omdat de woningen „niet voor het oprapen liggen”, zegt Weterings, willen COA en het Rijk de komende jaren experimenteren met „gemengde huisvesting”, zoals samen met studenten of arbeidsmigranten. Het COA en het Rijk hebben daarvoor nog geen locaties op het oog, zegt Weterings. „Dat duurt nog wel even.”

Als voor eind dit jaar geen vijfduizend extra plekken zijn gerealiseerd, waar belanden die asielzoekers dan?

Schoenmaker: „We hebben allerlei scenario’s klaar liggen. Eerst wordt gezocht naar recreatieparken, dan naar braakliggende veldjes op bestaande locaties, en daarna naar evenementenhallen. De opvang in leegstaande hotelkamers wordt ook onderzocht. Er worden gesprekken gevoerd met gemeenten. In Leeuwarden en Goes zouden we eerder dit jaar twee locaties openen, maar dat kon niet doorgaan door corona. De laatste stap is crisisnoodopvang. Asielzoekers worden dan opgevangen in sporthallen, voor drie keer 24 uur – net als tijdens de piek van de vluchtelingencrisis.”

Weterings: „Dat is niet een optie waar je op moet willen uitkomen.”

Maar het is een reële kans dat dat wel gebeurt als jullie niks anders verzinnen.

Weterings: „Dat is de vraag. Het is volgens mij relevant om aan het eind van het jaar de stand op te maken en te kijken waar we staan.”

Asielzoekerscentra Incidenten Het aantal incidenten in de opvangcentra van het COA is de afgelopen vijf jaar verdubbeld tot zeventienduizend. Ook verdwenen tientallen zwangere Afrikaanse vrouwen uit de opvang; er zijn zorgen over uitbuiting. Een medewerker blunderde en publiceerde per ongeluk een bestand vol persoonsgegevens van uitbuitingslachtoffers op de COA-website. Ook bleek gegevensuitwisseling tussen het COA en de politie omstreden; de etniciteit en religie van duizenden asielzoekers werden – in strijd met de wet – jarenlang gedeeld. De ondernemingsraad trok dit jaar intern aan de bel over de onveilige sfeer in asielzoekerscentra. COA-personeel liep op zijn tandvlees, volgens de OR. Het uitvalpercentage van personeel van vorig jaar onderstreept dat: 8,7 procent – twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde (4,4 procent) en veel meer dan bij bijvoorbeeld de politie (6,2 procent).