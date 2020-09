OM: Samir A. hielp IS-vrouwen ontsnappen uit kampen

De bekende ex-terrorist Samir A. heeft een „centrale en cruciale rol” gespeeld bij ontsnappingen van Nederlandse IS-vrouwen uit detentiekampen in Noord-Syrië. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gezegd tijdens een voorlopige zitting tegen het voormalige kopstuk van de Hofstadgroep. Samir A. zou geld hebben verzonden aan in totaal veertien voormalige IS-vrouwen. Een deel van hen kon daarmee smokkelaars betalen en is daadwerkelijk ontsnapt uit de Koerdische kampen.

Aanleiding van het onderzoek vormen publicaties in NRC en de Telegraaf, die begin 2019 berichtten dat Samir A. geld inzamelt onder familieleden van uitreizigers om het via ondergronds bankieren aan IS-vrouwen te versturen. Hierna startte het OM een onderzoek en vond bevestiging van grote geldbedragen die door A. zouden zijn verstuurd aan de vrouwen. Twaalf van hen staan op de ‘nationale sanctielijst terrorisme’, wat het overmaken van geld aan hen strafbaar maakt. Via ene ‘Mustapha’, die het geld doorsluisde, zou minstens 50.000 euro zijn overgemaakt richting Syrië.

‘Kleine bedragen’

Samir A., eerder veroordeeld voor het beramen van aanslagen, geeft de beschuldigingen grotendeels toe. Hij zou de vrouwen willen terughalen naar Nederland. „De grote bedragen gingen direct naar de smokkelaar. De vrouwen kregen kleine bedragen voor levensonderhoud”, zei hij tegen de Rotterdamse rechtbank, die donderdag besliste of A. nog langer in voorarrest moet blijven voordat de zaak volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld.

Advocaat Tamara Buruma claimt dat de inzamelingen van A. passen bij het beleid van de Nederlandse regering. Het kabinet heeft eerder gezegd dat Nederlandse vrouwen en kinderen niet actief worden opgehaald uit de kampen, maar dat zij op eigen gelegenheid een Nederlands consulaat moeten bereiken en daarna wél kunnen worden opgehaald. Buruma: „Ik mag toch hopen dat de minister zich realiseert dat dit alleen maar kan via smokkelaars?”

Deze zomer werden daadwerkelijk zo’n vijftien Nederlandse vrouwen met hun kinderen weggesmokkeld uit een detentiekamp naar de regio Idlib, volgens het OM met hulp van Samir A. De vrouwen zijn nog niet teruggekeerd naar Nederland maar verblijven nu rond Idlib.

Niet van plan terug te keren

De officier van justitie zei tijdens de zitting „reden te hebben om te twijfelen aan de gestelde barmhartige intentie van de verdachte”. Zo zou Samir A. ook al geld hebben overgemaakt naar de vrouwen toen IS nog aan de macht was. Ook blijkt uit afgeluisterde gesprekken dat een aantal vrouwen helemaal niet van plan is terug te keren naar Nederland, omdat zij dan gevangen zouden worden gezet. Bovendien staan veel van de gefinancierde vrouwen op de sanctielijst voor terroristen. „Door geld aan hen over te maken, heeft de verdachte hen in staat gesteld om terroristische misdrijven te blijven plegen”, zei de officier.

De rechtbank spreekt van een „principiële, bijzondere zaak” waarin nog getuigen worden gehoord. Tot die tijd moet Samir A. in voorarrest blijven, omdat de rechter bang is dat hij getuigen kan beïnvloeden.