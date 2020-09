Een man in de spreekkamer kijkt nors. Op zijn T-shirt staat: „There is a fucking idiot staring at me.” Ik maak haast met het consult. Hoe sneller die boze meneer uit mijn spreekkamer is, hoe liever. Als hij mij, bij het weggaan, de rug toekeert, lees ik achterop zijn kledingstuk: „Still staring at me.”

Insturen via Insturen via ik@nrc.nl