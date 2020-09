Nooit was Prince beter dan in 1987, bewijst deze cd-box

Ernaartoe gaan was al een feest. Toen Prince in juni 1987 optrad in het Utrechtse Stadion Galgenwaard, hadden veel concertgangers gehoor gegeven aan de dresscode ‘peach and black’. Paars was uit, flets oranje en zwart waren de kleuren waaraan je medereizigers herkende. We gingen, maar dat wisten we toen nog niet, naar het beste popconcert dat ooit in Nederland werd gegeven. „Shut up already, damn!”, relativeerde Prince in ‘Housequake’ de idolatrie rond zijn persoon. Hij speelde en zong die avond de sterren van de hemel.

Jan Vollaards recensie in NRC , met foto van Verhorst, van het optreden van Prince op 1 juni 1987 in Dortmund. Drie weken later stond Prince vier dagen in de Galgewaard, Utrecht. Foto Archief Henk Vollaard

Een vandaag verschenen Super Deluxe Edition van Prince’ carrièrehoogtepunt Sign ‘O’ The Times wijdt twee cd’s aan de eerste van vier avonden in Galgenwaard. Het is een spectaculaire registratie van een concert met de band die Prince formeerde rond zijn toenmalige geliefde Sheila E., nadat hij in oktober 1986 zijn groep The Revolution de wacht had aangezegd. Zonder gitariste Wendy Melvoin en pianiste Lisa Coleman, maar met muzikanten die even goed thuis waren in funk en gospel als in jazz, bracht hij een explosieve set waarin het toen nog verse materiaal van het eind maart ’87 verschenen Sign ‘O’ The Times werd afgewisseld met nieuwe versies van ‘Little Red Corvette’ en ‘1999’. Songs als ‘Play in the Sunshine’ en ‘The Cross’ klonken meteen al zo vertrouwd dat ze het publiek meesleepten in een uitzinnige viering van de muziek van Prince op zijn artistieke hoogtepunt.

Onschatbare, tijdloze waarde

Hoe productief de toen 29-jarige Prince Rogers Nelson was in die voor hem bewogen periode na de amoureuze breuk met Susannah Melvoin (tweelingzus van Wendy), blijkt uit de 40 niet eerder officieel uitgebrachte tracks die werden opgediept uit The Vault. Na zijn tragische dood in april 2016 dient dat tapearchief van studiocomplex Paisley Park als een goudmijn voor songs die zijn albums niet haalden. Vaak lag dat niet aan hun kwaliteit, maar pasten ze niet binnen het concept of de sfeer van het album waar duizendpoot Prince op dat moment aan werkte. Die opnames liet hij opbergen om er later op terug te komen. Een eerste versie van ‘I Could Never Take the Place of Your Man’ stamt uit 1979 en heeft al bijna alle kenmerken van de briljante pophit die Prince er acht jaar later van maakte.

Lees ook: Susan Rogers: ‘Tegen Prince zei je geen nee’

Veel tracks op de 8cd-box zijn jams die laten horen hoe Prince zijn muzikanten aanvoerde als een bandleider in de traditie van James Brown, die aan een handbeweging genoeg had voor een tempo- of akkoordwisseling. Het twaalf minuten lange ‘Soul Psychodelicide’ toont hoe Prince en band de groove met metronomische precisie vast konden houden. Het instrumentale ‘It Ain’t Over ’Til the Fat Lady Sings’ is pure jazzrock en in ‘There’s Something I Like About Being Your Fool’ waagt hij zich aan reggae, in een van vier songs die hij aanvankelijk bedoeld had voor bluesdiva Bonnie Raitt. De samenwerking liep op niets uit, volgens Raitt omdat ze zich niet comfortabel voelde bij de geile teksten van ‘I Need a Man’ en ‘Jealous Girl’.

Seks was een belangrijke inspiratiebron, hoewel de door een ongelukkige jeugd bezwaarde Prince in ‘Emotional Pump’ ook kon zingen: „I want you in a way like a mother wants a child”. Een bescheiden openbaring is de samenwerking met Miles Davis, op de live-dvd die de box completeert en in het nummer ‘Can I Play With U?’ waarin de jazzgrootheid dienende trompetflarden speelt bij een funktrack die eigenlijk geen versiering nodig had. Een tweede kapitein kon deze muziek niet gebruiken. Een cd met B-kantjes bewijst dat bij Prince ook het restmateriaal van onschatbare, tijdloze waarde kon zijn. De box laat je niet alleen afdalen in het archief, maar ook in het hoofd van een artiest die zijn gelijke niet kent.

Prince Jeff Katz Photography/ The Prince Estate-photo

Pop Prince Sign ‘O’ The Times (Super Deluxe Edition) Box met 8 cd’s, 1 dvd en boek (120 pag), € 159,99 Box met 13 lp’s, 1 dvd en boek (120 pag), € 299,99 Link bij concert in Galgenwaard: writteninmusic.com ●●●●●