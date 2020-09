‘Na drie seizoenen is alles wel verteld’

Drie seizoenen – dat is volgens scenarist en regisseur Frank Ketelaar de perfecte looptijd voor een geslaagde serie. „Het eerste seizoen heeft altijd de frisheid en de ‘sprankelendheid’ van het basisidee”, legt hij uit op een terras in nazomerend Den Haag. In Klem bleek het basisgegeven bijzonder vruchtbaar: de levens van de nette belastingambtenaar Hugo (Barry Atsma) en de crimineel Marius (Jacob Derwig) kruisen elkaar doordat hun dochters boezemvriendinnen zijn. „Marius staat voor de lower-class waar ik vandaan kom. Mijn ouders waren Kinkerstraters en spraken lekker plat, zoals Marius. Hugo is de man die ik nu ben: een keurige huisvader uit Amsterdam-Zuid.”

Het idee voor Klem vormde zich in het hoofd van Ketelaar toen zijn eigen dochtertje tijdens Halloween 2005 het lichaam van de net neergeschoten onderwereldjurist Evert Hingst zag liggen. „In Amsterdam-Zuid heb je drie scholen waar je alles en iedereen tegenkomt”, vertelt Ketelaar. „De kinderen van brave burgers als ik. Maar ook de kinderen van mensen als Evert Hingst. Criminelen hebben ook kinderen en zijn ook vaders. Holleeder die op werkweek met andere ouders meedoet aan een kussengevecht – zo’n beeld biedt legio spannende, tragische en grappige mogelijkheden.”

Beperkte houdbaarheid

De kwaliteit van vervolgseizoenen hangt af van hoe zeer de personages voor de schrijver zijn gaan leven. „Je hebt de situatie-serie, die zich afspeelt op een locatie waar veel mensen komen: een advocatenkantoor, een ziekenhuis, een politiebureau. De hoofdpersonages maken dan niet of nauwelijks veranderingen door, met dat soort verhalen kan je twaalf seizoenen doorgaan. Ik gedij beter bij series met een plot dat zich ontspint tussen twee of drie hoofdpersonages, zoals Overspel en Klem.”

De houdbaarheid van dit soort verhalen is echter beperkt. „Na drie reeksen heb ik meestal alles wel verteld en verzonnen. Kijk maar naar House of Cards: je moet soms ook als geestelijk vader hard zijn en weten wanneer je moet stoppen.”

Na de cliffhanger van de vorige reeks is oud-belastingman Hugo alles kwijt. De FIOD biedt hem echter de kans op eerherstel, mits hij als fiscaal jurist wil infiltreren in het bedrijf van een dubieuze zakenman (Thom Hoffman). Al snel kruisen crimineel Marius en zijn vrouw Kitty (Georgina Verbaan) weer zijn pad.

Ketelaar erkent dat zeker in latere seizoenen de verhaallijnen soms een lastige balanceeract zijn. „Ik probeer vooral heel trouw te blijven aan mijn personages”, legt hij uit. „Ze belanden soms in heel ongewone situaties. Maar binnen die ongewone situaties doen ze precies wat jij en ik zouden doen.” De schrijver werd zeker bij de eerste serie regelmatig op straat aangesproken door mensen die zich enorm herkenden in de verhalen. „Een mevrouw vertelde mij dat haar kinderen ook een zoontje van een crimineel in de klas hadden. Alleen pakte dat anders uit: het jongetje werd door alle andere kinderen gemeden en mocht nooit naar feestjes toen omdat die ouders doodsbang voor zijn vader waren.”

Inspiratie voor zijn verhalen krijgt Ketelaar op de vreemdste momenten. „Ik ben iemand die overal kan tikken. De uitvinding van de laptop was een zegen voor mij. Onze zoon is heel goed in tafeltennis: Overspel heb ik grotendeels getikt op tribunes van sportzalen door het hele land.”

Schrijven onder de douche

Als sommige plothobbels écht onneembaar lijken, gaat Ketelaar vaak onder de douche staan. „Het licht uit en de ogen dicht, dan komen er eigenlijk altijd wel ideeën. Ik heb echt drie weken zitten worstelen met de ontknoping van Klem 2, tot ik het idee kreeg om het personage van Gijs Scholten van Aschat een fetisj voor oude koffiemachines te geven. Toen viel alles opeens op zijn plek.”

De hoofdrolspelers prijzen Ketelaar als scenarist en regisseur, al staat hij wel bekend als een purist als het gaat om de dialogen. Er mag tijdens de opnames geen woord worden veranderd zonder zijn nadrukkelijke toestemming. Ketelaar lacht. „Vroeger was ik daar gemakkelijker in, dan zei ik: doe maar. Maar ik merkte dat ik mij dan in de montage altijd ging storen omdat het nét niet was wat het moest zijn.”

De scenarist is van oorsprong gitarist – hij speelde in de jaren tachtig in de band The Dutch – en schrijft zijn teksten als een muziekstuk. Ketelaar bedacht samen met Kees Prins ook de succesvolle Hazes-musical Hij gelooft in mij en schreef mee aan de Engelstalige voorstelling over het leven van Tina Turner. „Ritme is voor mij ontzettend belangrijk. Een dialoog moet swingen: tada-tada-tada-tada. En dan moet het dus niet tada-ta-ta-ta worden, dan klopt de melodie van de zin niet meer.” Hij werkt het liefst samen met acteurs die dat naadloos aanvoelen, zoals Atsma, Derwig en Verbaan. „Er zijn ook acteurs die op de set graag gaan freestylen. Daar kan ik helemaal niets mee, dat doet echt pijn aan mijn oren.”

Klem seizoen 3 is vanaf donderdag 24 september wekelijks te zien op NPO1. seizoen 3 is vanaf donderdag 24 september wekelijks te zien op NPO1.

