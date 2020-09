Minister informeerde Kamer onjuist over rol Zijlstra bij granulietstorting

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) heeft de Tweede Kamer onjuist ingelicht over de rol van oud-minister Halbe Zijlstra (VVD) bij de omstreden stort van granuliet in de Gelderse natuurplas Over de Maas. Zijlstra oefende vorig jaar als directeur van VolkerWessels actief druk uit op de top van Rijkswaterstaat en het ministerie om de storting mogelijk te maken, zo blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over granuliet, een product dat vrijkomt bij het verwerken van graniet en steen voor onder meer asfalt. Aan dat granuliet wordt vervolgens nog chemisch bindmiddel aan toegevoegd. Deskundigen twisten al jaren over de schadelijkheid daarvan voor het milieu.

Ambtenaren van Rijkswaterstaat wezen een aanvraag van steenbedrijf Bontrup voor de storting van tonnen granuliet vorig jaar meermaals af. Zij meenden dat het product volgens de richtlijnen geen grond is maar een bouwstof.

Uit een eerdere uitzending van Zembla bleek dat de top van Rijkswaterstaat na tussenkomst van Zijlstra toch overstag ging. De oud-minister van Buitenlandse Zaken werd na zijn aftreden in 2018 directeur bij bouwconcern VolkerWessels. Dat bedrijf participeert samen met enkele concurrenten in Graniet Import Benelux, het steenbedrijf van Bontrup.

Zijlstra bagatelliseerde destijds zijn rol. Hij zei eerder slechts voor het contact te hebben gezorgd tussen het ministerie en Bontrup. „Dat is gewoon een telefoonnummer aan iemand geven en hem veel succes wensen.” In een Kamerdebat over de kwestie herhaalde minister Van Nieuwenhuizen dat. „De heer Zijlstra heeft aandacht gevraagd voor dit dossier. Dat heeft niet geleid tot een andere uitkomst, hooguit tot een versnelling.”

Grotere betrokkenheid

Dat de betrokkenheid van Zijlstra groter is dan hij eerder deed voorkomen, blijkt uit verschillende documenten die Zembla verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en die NRC inzag. De VVD’er schoof aan bij overleggen met Rijkswaterstaat en het ministerie. Ook zette hij via e-mails en appberichten druk op topambtenaren om een beslissing te forceren.

Zo mailt Zijlstra in de zomer van 2019 dat de zaak „binnenkort ook impact [zal] hebben op de wegenbouwsector in Nederland, aangezien Bontrup [een] groot deel steenslag levert voor het asfalt”. Als Bontrup nergens granuliet mag storten, kan het ook niet het belangrijkste basismateriaal voor asfalt verwerken. Daarop adviseert een medewerker van Rijkswaterstaat Bontrup dit argument te gebruiken in gesprekken met het ministerie om alsnog toestemming te krijgen voor de stort.

Dat is opvallend want in een Kamerdebat over de kwestie, afgelopen mei, stelde minister Van Nieuwenhuizen nog dat de afhankelijkheid van Bontrup voor de productie van asfalt geen rol speelde. „Dat is inderdaad ook de terugkoppeling die ik heb gekregen: dat dat geen rol heeft gespeeld.”

Na een gesprek met onder meer Zijlstra gaat Rijkswaterstaat toch overstag. „Alles overwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voldoende argumenten zijn om granuliet als grond te kwalificeren”, staat in een gespreksverslag.

Dit tot onvrede van medewerkers van het kantoor Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat die toestemming moeten geven voor de storting. Zij wijzen in het najaar van 2019 op het ontbreken van juridische grondslag voor goedkeuring. Daarop appt Zijlstra de hoogste baas bij Rijkswaterstaat, Michèle Blom: „de granulietzaak leek opgelost, maar ettert helaas nog steeds door”. Zij meldt hem een dag later dat de kwestie geregeld is.

‘Soap rond granuliet’

Als de stort niet lang daarna begint en handhavers monsters nemen van het granuliet, meldt Zijlstra zich weer bij Blom. „De soap rond granuliet blijkt nog steeds niet afgerond.” „[...] een subtiele benadering lijkt bij deze handhaver(s) niet te werken. Ik hoop dat je hier wat aan kan doen.”

Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit, bekeek de documenten. Hij noemt het handelen van Rijkswaterstaat, het ministerie en Zijlstra tegenover NRC „oninteger”. „Er is een enorme druk uitgeoefend en vervolgens wordt binnenskamers even besloten dat dit geen grond is. Dit gaat een stap verder dan lobbyen. Op topniveau neemt men een besluit en passeert de inhoudelijke kennis in een organisatie.”

Zijlstra stelt in een reactie aan Zembla dat er „geen enkele sprake van druk is geweest” en verwijst net als het ministerie naar een recent verschenen rapport van voormalig topambtenaar Wim Kuijken. Die concludeert dat „de belangen van de producent” een „factor in de besluitvorming” waren maar dat deze „volgens de betrokkenen niet de doorslag” gaven. Wel stelt Kuijken dat de gang van zaken „geen schoonheidsprijs” verdient.