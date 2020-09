Meeslepende podcast over WeWork-debacle

Als Bloomberg-verslaggever Ellen Huet in de kibboets in Israël arriveert waar WeWork-oprichter Adam Neumann opgroeide, heeft niemand nog zin om te praten. Ze blijkt de zoveelste journalist die op zoek is naar de ontmaskering van Neumann. De opkomst en val van de start-up was zonder twijfel het grootste tech-verhaal van vorig jaar.

WeWork, dat hippe werkplekken verhuurt aan ondernemers, was op z’n hoogtepunt 47 miljard dollar (40 miljard euro) waard. Het bedrijf stortte in nadat investeerders lucht kregen van het financiële wanbeleid van de topman, die onder druk van investeerders miljarden spendeerde om ongecontroleerd te kunnen groeien. Neumann vertrok en WeWork vecht nu, onder een nieuwe leider, voor z’n voortbestaan.

In de zevendelige podcastserie Foundering: The WeWork Story neemt Huet, die het bedrijf vier jaar volgde, luisteraars mee in de opkomst en val van de kantoorstart-up. Ze is zowel vertelstem als interviewer en versnijdt interviews met anekdotes over haar eigen journalistieke zoektocht. Het verhaal wordt meeslepend en van binnenuit verteld, onder meer met opnames van Neumann op de werkvloer.

De conclusie is pijnlijk: investeerders, journalisten en WeWork-werknemers raakten verblind door het charisma van de oprichter en vergaten naar de cijfers te kijken. Miljarden gingen intussen in rook op.

Rond Neumann is het stil geworden, al vecht hij nog een rechtszaak uit met hoofdinvesteerder Softbank over zijn vertrekpremie van 1,7 miljard dollar. Of hij de hoofdschuldige was – of toch de investeerders die hem jarenlang miljarden toeschoven – houdt Huet in het midden. „Maar het einde van Adam Neumann zou wel eens het einde van het start-upfeest kunnen zijn”, zegt ze in de slotaflevering. „Het is de dood van het unicorn-idee dat als je maar groot genoeg wordt, alles vanzelf goed komt.”

Podcast Foundering: The WeWork Story van Bloomberg ●●●●●