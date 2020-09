Kabinet hoogt maximumstraf voor doodslag op naar 25 jaar

Het kabinet wil de strafmaat voor doodslag verhogen van vijftien naar vijfentwintig jaar. Een wetsvoorstel van verantwoordelijk ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) gaat donderdag naar de Tweede Kamer, bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Daarmee komt de maximale straf die rechters voor doodslag (doden in een opwelling) kunnen geven dichterbij de nu geldende norm voor moord (doden met voorbedachte rade): maximaal dertig jaar. In 2006 verhoogde het kabinet Balkenende II de twintig jaar die toen nog maximaal voor moord stond, naar de huidige norm van dertig jaar cel. Daardoor is echter een gat geslagen tussen de nu geldende strafmaten voor doodslag en moord, vinden zowel meerdere partijen in de Tweede Kamer, het kabinet en de rechterlijke macht als het Openbaar Ministerie.

Knellend

Na een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 zijn striktere eisen gesteld om voorbedachte rade te bewijzen. Daardoor worden plegers van levensdelicten vaker veroordeeld voor doodslag. Het strafmaximum daarvoor wordt volgens Dekker en Grapperhaus als „knellend” ervaren binnen de rechterlijke macht.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Bekir E. uit Rotterdam, die in december 2018 weliswaar zijn ex-vriendin doodschoot op haar schoolplein maar veroordeeld werd voor doodslag, omdat de rechter voorbedachte rade niet bewezen achtte. Hij kreeg veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, waar het OM had ingezet op moord. Het beroep in die zaak loopt nog.

In januari noemde OM-topman Gerrit van der Burg het huidige gat tussen de strafmaten in Trouw te groot: „Twintig jaar klinkt nog als een straf die te overzien is. Praat je over dertig jaar dan is dat echt anders.” Minister Grapperhaus gaf destijds al aan dat het verschil inderdaad lastig uit te leggen was en beloofde toen het wetsvoorstel dat donderdag zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.