Makers Fokke&Sukke: ‘Het kan me niet zoveel schelen wat anderen ervan vinden’

Bastiaan Geleijnse (53) is er als eerste, hij is komen fietsen vanuit Haarlem. Daarna komt John Reid (52), tikje mank wegens jicht, en als laatste, knipperend tegen het zonlicht, Jean-Marc van Tol (53). Terras in Amsterdam-West. Geen handen, geen hugs, wel meerstemmig gegrinnik. Elke dag hebben ze samen een grap bedacht, maar elkaar zien, zo met z’n drieën in het echt, dat is voor het eerst dit jaar. Dagelijks teleconfereren ze drie kwartier voor hun Fokke&Sukke- cartoon – sinds 1999 in NRC. Daar komt geen serieuze baan, te schrijven boek of pandemie tussen.

We gaan het hebben over u, de lezer, dan weet u dat vast. Vindt u Fokke&Sukke grappig of leuk, begrijpt u de strip überhaupt? En aangezien u er niet bijzit op dat terras, zullen die vragen via een omweg worden beantwoord, namelijk door de makers zelf. Kennen zij hun lezers, begrijpen ze hem of haar, en vinden ze ú eigenlijk wel leuk? Geleijnse tegen Reid: „Jij roept wel eens ‘kssst kssst’ tegen een lezer.” Reid wappert met z’n handen alsof hij een wesp verjaagt. Hij kan niet ontkennen dat hij op de door de krant georganiseerde lezersavonden – de nacht van NRC – graag met collega’s praat. Van Tol daarentegen praat met iederéén, zegt hij. Ook met de vaste gast die door collega en columnist Marcel van Roosmalen zo’n beetje is betiteld als stalker? „Praat ik zo vaak tegen”, zegt Van Tol. „Totaal ongevaarlijke man, en hij gaat altijd vanzelf weer weg.” Geleijnse: „Zó is er niks aan voor hem natuurlijk.”

Kamagurka

Traditiegetrouw doen ze ook altijd een cartoonwedstrijd met de andere vaste tekenaar van een dagelijkse grap, Luc Zeebroek, alias Kamagurka. „Hij wint altijd”, zegt Reid. Van Tol: „Hij werkt op de lach, hè.” Geleijnse: „Hij is veel sneller dan wij.” Reid: „Hij wint niet omdat hij de beste grap heeft, maar omdat het publiek de winnaar mag kiezen.” Van Tol, de tekenaar van de drie, zegt dat het werk van Kamagurka voor hem een openbaring was. „Ik groeide op met strips. Kuifje. Suske en Wiske. En toen, eind jaren zeventig, verschenen de strips van Kamagurka in de krant.” Bij hem thuis werd NRC gelezen. „Zó kon het dus ook. Je hoeft geen ingewikkelde scènes te tekenen, met uitgewerkte poppetjes en dialogen. Gewoon, húp, met een paar lijntjes inkt kun je een verhaal vertellen.” Geleijnse knikt. „Die ervaring had ik precies zo.”

De rekening

Bar Kantoor Haarlemmerweg 8, Amsterdam 1 Caesar salade 15,50 2 friet met mayo 9,00 1 volwassen tosti 8,00 1 sandwich runderkroket 11,00 1 club sandwich kip 17,00 2 flessen bruiswater 12,00 5 Americano 13,00 3 cappuccino 9,00 1 extra boter 0,50 Totaal 95, 00 euro

Zo knap ook, zegt Reid, dat hij als Vlaming grappen verzint over de Nederlandse politiek. Van Tol: „Ik zou niet eens weten wie nu de premier van België is.” Zij hebben een tijdje Fokke&Sukkes proberen te maken voor de Duitse versie van Nu.nl. Die site hield op te bestaan. Van Tol: „Zoals wel meer projecten ophielden te bestaan zodra wij erin stapten. Eppo. En hoe heet dat Vlaamse ding…..” Geleijnse, in de overdrive: „Vergeet niet onze Griekse, Hongaarse, Nepalese uitstapjes.” De Wereld Draait Door, galmt Reid en dan is het even stil. Vijf jaar maakten ze voor het televisieprogramma een filmpje waarin de kijker een Fokke&Sukke-cartoon zag ontstaan. Tórenhoge kijkcijfers, zegt Van Tol. Alle kijkers bleven plakken tot de grap af was. Tot cabaretier Henri van Loon in een sketch van drie minuten DWDD én het Fokke&Sukke-filmpje samenvatte. Geleijnse en Van Tol: „Het ging van praat-praat-praat-praat, o, nu komt Fokke en Sukke, saai-saai-saai-eindgrap-mwah-niet echt grappig.” Van Tol: „Geniaal.” Reid: „Is die Van Loon de man die ons de doodsteek heeft gegeven?” Van Tol, invoelend: „Was jij dan echt…?” Ja, zegt Reid: „Ik was echt geraakt.”

Snelle een-twee-drietjes

Nu eerst even wat te eten bestellen. Snelle een-twee-drietjes. „Wat neem jij?” „Het grootste.” Gehannes met de QR-code die gescand moet worden om de menukaart te downloaden. Tegen Van Tol: „Je cámera.” „Hang hem erbóven.” Hij heeft, zegt Reid, voor het eerst een smartphone. Van Tol stamelt iets over een BlackBerry die hij ooit had. „Lieve schat, je zit al acht jaar zónder. Acht jaar zitten we met je op de vaste lijn.” Geleijnse: „De aanslag op Charlie Hebdo… En wie was er onbereikbaar?” In 2015 werden twaalf mensen gedood bij het Franse satirische tijdschrift, na publicatie van cartoons over profeet Mohammed. Reid: „True story. Hij zat in het archief.”

In het kort Jean-Marc van Tol Geboren Rotterdam, 6 juli 1967

Burgerlijke staat samenwonend

Woont in Soest

Opleiding historische letterkunde, Universiteit van Amsterdam

Eerste baan striptekenaar

Sport hockey

Vervoermiddel auto

Boek Musch (van Jean-Marc van Tol)

Film The Lord Of The Rings

Muziek Barenaked Ladies

Onmisbaar familie John Reid Geboren Utrecht, 19 februari 1968

Burgerlijke staat samenwonend

Woont in Haarlem

Opleiding universitair

Eerste baan rechter

Sport golf

Vervoermiddel Mercedes-Benz

Boek Burgelijk Wetboek Boek 6

Film Diva (Jean-Jacques Beineix, 1981)

Muziek hiphop van voor 2010

Onmisbaar Netflix Bastiaan Geleijnse Geboren Utrecht, 8 maart 1967

Burgerlijke staat gehuwd

Woont in Haarlem

Opleiding universitair

Eerste baan communications specialist bij adviesbureau McKinsey & Company

Sport omdat het moet

Vervoermiddel fiets

Boek Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe

Film De noorderlingen van Alex van Warmerdam

Muziek Vulfpeck

Onmisbaar grapefruitmesje

Van Tol tegen Reid: „Toch snap ik niet dat het je zo raakt als iemand ons niet leuk vindt. We maken toch iets wat wij heel leuk vinden? Wij hebben echt, echt lol. Het kan me niet zoveel schelen wat anderen ervan vinden.” Geleijnse: „We hadden laatst die lezer die de grap niet begreep, of dééd alsof hij hem niet begreep.” Samen reproduceren ze de grap. Fokke en Sukke schudden elkaar de hand en zeggen: ‘Dit is nou een virus dat je wél echt kan krijgen door een homo een hand te geven.’ Om de grap te begrijpen, zeggen ze, moet je de aids-epidemie van de jaren tachtig hebben meegemaakt. Zij de naam van de lezer googelen. Hij zag eruit alsof hij oud genoeg was. „Als homo zou je de grap zelfs beter moeten begrijpen dan een hetero.” Was hij homoseksueel dan? Ehm, goeie vraag, geen idee. Reid: „De man die reageerde met ‘Hé mafkees, dit is wél een goeie grap’, dat was de voorzitter van COC Oost-Brabant.” Geleijnse: „Ja, hoewel hij de clou ook niet helemaal leek te begrijpen.”

Dus als je vraagt, zegt Reid, of we de lezer in gedachten hebben als we de grap bedenken, dan krijg je een dubbel antwoord. Absoluut niet en absoluut wel. „Nee, omdat wij de grap leuk moeten vinden. Alleen dan komt-ie in de krant.” En ja, omdat ze, zodra ze zelf zijn uitgelachen, een „vrij cerebraal” gesprek hebben over hoe de grap bij de lezers zal binnenkomen. De ‘recht-op-en-neer-grap’ vereist geen uitleg, heeft geen dubbele bodem en laat niet meer dan één interpretatie toe. Die is leuk of niet leuk. Maar is de grap „gelaagder”, dan moeten ze nadenken over hoe (en of) de lezer hem zal begrijpen . Reid: „We bespreken de grap op meta-niveau.” Geleijnse: „Waar leggen we de lach? Aan het begin of het eind. Wat is het perspectief? Zijn Fokke en Sukke de dokters of de patiënten? Welk kennisniveau veronderstellen we bij de lezer?”



Fokke en Sukke De dagelijkse tekening van Fokke en Sukke Volgen Voorbeeld

Omgekeerd wil de lezer bij hen ook nog wel eens kennis veronderstellen. De grap van een paar weken terug, waarin Fokke&Sukke proefpersonen zijn, en heel tevreden met de bijwerkingen van het coronavaccin. Van Tol: „Jij zei nog: niet een té grote pik tekenen.” Reid: „Nee, niet tot op de grond.” Geleijnse: „Gewoon een mooie, grote pik.” Dat was de grap. Maar lezers die de grappen op Twitter (@FenS_fans) bespreken, dáchten dat er een onderliggende verwijzing in zat naar farmaceut Pfizer. Pfizer ontwikkelt het coronavaccin én erectiepil Viagra.

Tamelijk woke

Daar hadden ze geen seconde aan gedacht, maar verder durven ze wel te stellen dat ze breed geïnformeerd zijn, om niet te zeggen: tamelijk woke. Met grappen over de auto van de zaak kunnen ze met gemak een boek vullen, maar net zo goed maken ze cartoons voor (en over) middelbare scholieren en secretaresses, lhbti’ers en arboartsen. Ze wéten dat ze onderwerpen missen. Van Tol heeft moeten „lullen als Brugman” om de andere twee ervan te overtuigen dat Martien Meiland van realityserie Chateau Meiland een fenomeen is. Niet erg, want „de gemiddelde NRC-lezer hoorde ook pas van die man door de column van Youp”. Ze zijn niet „ghetto fabulous”, zegt Reid, en dat hoeft ook niet, al was het maar omdat hun lezers dat niet zijn. De lachende lezer, dat zijn zij: „Bebrilde, witte man van vijftig-plus, met voldoende te eten en te drinken”. Nu minder puberaal melig dan ze ooit waren. Minder seksgrappen ook, minder op de man. Geleijnse: „Fokke en Sukke zijn stomverbaasd: www.svenkockelmanniseenlul.nl is nog steeds vrij. Zouden we die grap nu nog maken?” Van Tol denkt van niet. Of die over de geliquideerde vastgoedondernemer Willem Endstra, op de dag van z’n begrafenis: Fokke en Sukke bij de hemelpoort. „Nu weten we zeker dat hij contacten heeft met de onderwereld.” Reid: „Toen stuurde Endstra’s vader een mail. ‘Mijn zoon is overleden, hoe durven jullie?’” Zulke grappen maar niet meer doen dan? Instemmend gemompel en onderdrukt gegrinnik.

Geleijnse: „We zijn ook veel minder vrouwonvriendelijk geworden.” O ja? Ja, zegt Van Tol. Ze bekeken een video-essay getiteld Adorkable misogyny, een analyse van een Amerikaanse comedy. De stelling is dat de grove, vrouwonvriendelijke humor in de serie alleen maar grappig is, omdát de grappen gemaakt worden door een stel enorme nerds. Onschadelijke mannen die zelden een vrouw in levende lijve zien. De conclusie is dat dit soort humor toch niet helemaal oké is en vrouwonvriendelijkheid promoot. Confronterend, zegt Reid. „Die grappen kunnen dus eigenlijk niet meer.” Geleijnse, dwarsig: „In principe zou alles materiaal moeten zijn voor humor.” Van Tol: „En toch, en toch zijn we daardoor opgeschoven.” Geleijnse: „Ten gunste van de vrouw.” In stereo: „Kutwijven.”

Wat volgt, is een uiteenzetting van Van Tol over de rol van de nar in de Middelnederlandse literatuur, zijn vakgebied. Humor is er om de boel op scherp te zetten, de ander een spiegel voor te houden, ook als dat pijn doet. Reid: „Vanochtend zei jij let-ter-lijk: ‘Ik wil niemand beledigen.’” Van Tol: „Ja. Dus?” Lees De naam van de roos, zegt Reid. De roman van Umberto Eco, waarin twee monniken bediscussiëren of Jezus ooit gelachen heeft. „Jezus was niet grappig.” Dus? Dus is het zaak niet te begripvol, vergevingsgezind en wijs te worden. „Dan verdwijnt humor in het zwarte gat van de liefde.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020