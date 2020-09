Indiase ziekenhuisdirecteur: ‘We hadden nog voor zeven uur zuurstof’

Op een donderdagavond in september probeerde een wanhopige Ankit Sethia elk nummer dat hij kende. In 40 van de 55 bedden in zijn privéziekenhuis in Bhiwandi, een voorstad van Mumbai, lagen coronapatiënten, het merendeel aan de beademing. Alleen, voor hoelang nog? Sethia’s zuurstoftanks raakten in een alarmerend tempo leeg, zijn reserveflessen waren er bijna doorheen en zijn leverancier had laten weten dat zijn voorraad eveneens op was.

Maar welk nummer Sethia ook probeerde, steeds was het antwoord hetzelfde. Ook andere leveranciers konden hem niet helpen. „Het kwam tot een punt dat we nog maar voor zo’n zeven uur aan zuurstof hadden”, vertelt de ziekenhuisdirecteur die in zijn hoofd allerlei noodscenario’s begon af te draaien.

Eindelijk, om twee uur ‘s nachts kwam er goed nieuws. Een ziekenhuis dat zo’n 30 kilometer verderop ligt had twintig extra flessen. „Genoeg om een paar uur te overbruggen”, aldus Sethia. De volgende dag gaf ook een andere leverancier gehoor en uiteindelijk zijn eigen leverancier.

Inmiddels is de situatie „iets beter”, zegt de ziekenhuisdirecteur. Hij is overgestapt naar een grotere leverancier en heeft zijn eigen noodvoorraad verdubbeld. Maar zijn IC ligt nog altijd vol, en de behoefte aan zuurstof neemt alleen maar toe. „Het is een continu gevecht.”

Vraag verdrievoudigd

In Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh. Uit het hele land klinken soortgelijke verhalen. Ziekenhuizen, overrompeld door een alarmerende toename van het aantal coronabesmettingen in India, worstelen om aan zuurstof te komen waarmee ze hun ziekste patiënten kunnen behandelen. Alleen al in deelstaat Maharashtra, met 1,2 miljoen vastgestelde besmettingen de zwaarst getroffen deelstaat, verdrievoudigde de vraag naar medische zuurstof in de afgelopen maanden.

De nood werd daar deze maand zo hoog dat lokale autoriteiten de levering van zuurstoftanks naar naburige deelstaten begonnen tegen te houden. En zij niet alleen. De landelijke regering moest met een verordening komen om dit soort hamsterpraktijken tegen te houden, maar volgens leveranciers en fabrikanten waarmee NRC sprak, is de situatie in de praktijk nauwelijks veranderd.

„Dan dreigt een ambtenaar bijvoorbeeld onze fabriek te sluiten als we niet eerst aan hen leveren”, zegt de vertegenwoordiger van een internationale zuurstoffabrikant. Vanwege de gevoeligheid wil hij niet met naam in de krant (deze is wel bij de redactie bekend). Zijn telefoon rinkelt al weken non-stop. De smeekbedes komen van ziekenhuizen, verpleeghuizen, tussenleveranciers en ambtenaren. „Heb jullie nog zuurstof?”

‘Van een tekort is geen sprake’

Bij een persconferentie benadrukte de staatssecretaris van Volksgezondheid onlangs dat momenteel slechts 6,5 procent van de coronapatiënten in India zuurstof nodig heeft en dat van een tekort geen sprake is. Ook de vertegenwoordiger zegt: ons aanbod is niet het probleem. „We hebben genoeg om aan de extra vraag te voldoen. Het probleem is het transport. Daar zijn speciale vrachtwagens voor nodig en daarvan zijn er simpelweg niet genoeg.”

In India zijn zo’n 500 zuurstoffabrieken, waarvan de meesten zich in de buurt van grote steden bevinden. Vooral rurale gebieden komen nu in de problemen, zegt hij. Dat bevestigt Saket Tiku, voorzitter van de All India Industrial Gases Manufacturers Association, een koepelorganisatie. „Hun zuurstof moet van steeds verder komen. Vrachtwagens die voorheen zo’n 100 of 200 kilometer reden, moeten nu soms 1.500 kilometer afleggen. Dat zijn dagen, geen uren.”

Aan het begin van de pandemie leek een dergelijke scenario hen nog ondenkbaar. Normaal gaat zo’n 80 procent van de zuurstofproductie in India naar de industrie – voornamelijk voor de productie van staal – en de rest naar ziekenhuizen.

Coronapatiënten op de intensive care in een ziekenhuis in New Delhi. Danish Siddiqui/Reuters

Sinds de regering eind mei de regels begon te versoepelen om de zwaargetroffen economie op gang te krijgen, is het aantal coronabesmettingen in een alarmerend tempo toegenomen. De afgelopen 24 uur kwamen er ruim 80.000 nieuwe gevallen bij, meer dan waar dan ook ter wereld. De dagen ervoor waren het er meer dan 90.000. Ondertussen probeert ook de industrie weer op volle toeren te draaien, en ook zij heeft zuurstof nodig.

Oxygen warroom

Dagelijks wordt nu landelijk zo’n 5.000 ton zuurstof geproduceerd, waarvan 2.700 naar ziekenhuizen gaat en de rest naar de industrie. „De regering zit in een spagaat”, zegt Tiku, die nu samen met vertegenwoordigers van de overheid en fabrikanten een ‘oxygen warroom’ leidt. „Hun eerste prioriteit is ervoor zorgen dat er genoeg is voor patiënten. Maar met onze economie die steeds verder afglijdt, kunnen zij het zich niet veroorloven de toevoer naar de industrie te stoppen.”

Sommige deelstaten doen dat wel. Zo mag in Maharahstra, waaronder de metropool Mumbai valt, slechts 20 procent van de zuurstofproductie naar de industrie gaan. In de aangrenzende deelstaat Madhya Pradesh is dat 0 procent. Eerder deze maand overleden daar in een ziekenhuis vier coronapatiënten door een gebrek aan zuurstof, nadat de toevoer uit Maharashtra opdroogde. De deelstaatleider, zelf onlangs hersteld van corona, kondigde daarop plannen voor een eigen, grote nieuwe fabriek aan.

„Hoe gaat ons dat nu helpen?”, vraagt Nihaar Kedia. Met zijn bedrijf Shivam Gases levert hij zuurstof aan zo’n twintig ziekenhuizen in en rond de stad Indore, waarvan zes voor coronapatiënten. De flessen die zijn bedrijf bij ziekenhuizen aflevert vult hij met vloeibaar zuurstof afkomstig van fabrieken in Maharashtra en Gujarat. Een eigen vrachtwagen heeft hij niet „Maar ik heb nu al vier dagen niets geleverd gekregen”, zegt Kedia. „Niemand was hierop voorbereid.”

Ondertussen is volgens de ondernemer een levendige zwarte markt ontstaan waarbij fabrieken onder de tafel aan zuurstof komen, ondanks het in Madhya Pradesh geldende verbod. Ook zijn fabrieksklanten proberen hem over te halen, zegt Kedia. Maar hij kan nu al nauwelijks aan de vraag van zijn ziekenhuizen voldoen. De paniekerige telefoontjes die hij soms tot diep in de nacht van andere zorginstellingen krijgt, moet hij eveneens afwijzen. Dat voelt verkeerd, zegt Kedia. „Zij proberen levens te redden. Maar wij hebben onze limiet bereikt.”

