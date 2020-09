‘Wat zich voltrok in Duitsland in de jaren dertig kan elk moment opnieuw gebeuren’

‘Als ik nu aan de 100-jarige man denk, dan zie ik hem ergens lopen door de Afrikaanse savanne”, zegt de Zweedse auteur Jonas Jonasson (59) per telefoon uit Stockholm. Eerder woonde hij op het eiland Gotland in de Oostzee, in een boerenhofstede. Daar vertelde hij me in 2014 dat hij misschien de enige Zweedse schrijver is die niet suïcidaal en niet depressief is. Het gesprek toen ging vooral over de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika en de armoede in de sloppenwijken van Soweto, onderwerpen die hem hevig interesseren.

Jonasson werd wereldberoemd met de bestseller De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (15 miljoen exemplaren verkocht). Het boek verscheen in 46 talen en werd in 2013 verfilmd. Nu is er een Hollywoodversie in voorbereiding met de Amerikaanse komiek Will Ferrell in de hoofdrol. Hij leeft „nog elke dag” met Allan Karlsson, de montere bejaarde uit dat boek die de meest bizarre avonturen beleeft. „Maar hij is ook een trickster, iemand met een dubbelzinnig karakter, hij is een bedrieger én een goudeerlijk mens.”

Een gesprek voeren met Jonasson is een vrolijke aangelegenheid, er wordt hartelijk gelachen in Stockholm, waar hij opnieuw op een eiland woont. Hij is, zoals hij benadrukt, een ‘eilandpersoon’. Zijn voorliefde en gevoel voor absurde situaties uit zich zelfs in een telefoongesprek. Vaak begint hij een antwoord met de verwijzing naar zijn echtgenote, zoals: „Ik heb mijn vrouw nog zo beloofd serieus te zijn in dit interview…”

De verbeelding van Jonasson kent geen grenzen, zoals blijkt uit zijn vijfde roman Zoete Zoete Wraak bv, dat hij zelf een „buitengewoon avontuur” noemt. Daarin heeft de malafide kunsthandelaar Victor Alderheim zijn zinnen gezet op Jenny, dochter van een steenrijke, machtige galeriehouder, niet uit liefde maar om haar geld. Plots blijkt Victor de vader van de zestienjarige Kevin, en dat komt hem slecht uit.

Als zijn zoon achttien wordt, heeft Victor een verrassing voor hem: hij belooft hem een reis naar Kenia, maar als ze in the middle of nowhere een autorit maken laat hij de jongen uitstappen en vervolgens scheurt de kunsthandelaar ervandoor. Daar staat Kevin dan, aan zijn lot overgelaten in de savanne vol hongerige leeuwen. Jonasson: „Deze kunsthandelaar heeft werkelijk een verschrikkelijk slechte inborst…”

Tegenover de slechte Europeaan staat de Afrikaanse medicijnman en Maasai-krijger Ole Mbatian die zich over Kevin ontfermt. Gaat uw nieuwe boek over het contrast tussen de nobele wilde en de verdorven westerling, als ik het zo mag noemen?

„Ja, dat klopt. In Zweden is het migratie-vraagstuk een levensgroot onderwerp. Zweden heeft met Duitsland het hoogste aantal vluchtelingen opgenomen van alle West-Europese landen. Niemand anders wilde hen helpen terwijl de roep om hulp het grootst was. Men is bang voor migranten, wil het liefst de grenzen sluiten. Dat is een pijnlijk probleem. Al ben ik zelf journalist geweest en was ik oprichter van een mediabedrijf, het denken in zwart-wit van sommige kranten is gevaarlijk. Complexe problemen worden vereenvoudigd, ook in sociale media. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling.

„In de 280 tekens van Twitter krijgt de wereldpolitiek zijn werkelijke gezicht, kijk maar naar president Trump. Hij is het toonbeeld van iemand die ingewikkelde zaken simplificeert. Dat helpt de zaak zelf niet vooruit, maar voedt het populisme. Complexe zaken vragen om een benadering die de complexiteit waarborgt. Nationalisme en populisme zijn de werkelijke gevaren die de westerse wereld van nu bedreigen.”

Uw verbeeldingskracht is aanstekelijk. In Zoete Zoete Wraak bv tuimelen de hilarische passages over elkaar heen, bijvoorbeeld als de medicijnman in steenkoud, winters Stockholm naar zijn aangenomen zoon Kevin op zoek gaat. Hij loopt op blote voeten, hij moest bij het inchecken zijn mes en speer inleveren, het enige dat hij draagt is een felrood krijgsgewaad.

„Ja, die verbeelding… Ik antwoord altijd dat ik die betrek van een kleine fabriek in Noord-Duitsland. Het antwoord is niet van mij maar van een Zweedse conferencier die nooit antwoord wist op welke vraag dan ook, en dan uit wanhoop zei: ‘Dat komt uit een kleine fabriek in Noord-Duitsland.’

„Ik zie mijn boek echter niet als resultaat van de verbeelding maar als een poging om tragische onderwerpen opgewekt te vertellen. Bovendien is Zuid-Afrika mijn tweede thuisland, ik ken het goed en het is me dierbaar, dat geldt ook voor Kenia waar ik enkele keren per jaar kom.

„Eigenlijk zijn we allemaal mensen die andere mensen zoeken met wie we kunnen leven – zo zoekt de medicijnman een zoon, want hij heeft alleen dochters. Hij vindt Kevin liggend op de grond onder een boom. ’s Nachts vluchtte hij die boom in om veilig te zijn voor de leeuwen, juist die ochtend dat Mbatian onder de boom staat valt Kevin eruit. De Afrikaanse krijger schouwt dit geschenk uit de hemel als een teken. Hij moet de witte jongen in zijn traditie van eer en trots opvoeden.

„Mbatian gelooft in immateriële zaken. In Stockholm draait tot zijn verbijstering alles om materie. Zijn tocht is als een ontdekkingsreis. Hij verbaast zich over het mechanisme van schandalig veel geld dat met kunst wordt verdiend. Maar hij leert ook met een creditcard te betalen. Dat is wat anders dan geiten of koeien, het betaalmiddel bij uitstek in zijn geboorteland. Zo weet hij te overleven.

„Aan de hand van Mbatian wil ik iets vertellen over onze huidige maatschappij, zoals de 100-jarige Allan met zijn vitale schelmenstreken ons ervan overtuigt dat we ouderdom niet als een eindpunt moeten beschouwen. We kunnen allemaal uit het raam stappen en verdwijnen, om een nieuw bestaan te beginnen.”

Uw boek opent met een passage over een ‘matig succesvolle schilder in Oostenrijk-Hongarije’ die Adolf heet en ‘overal ter wereld bekend zou worden vanwege iets anders’. Die kunstschilder in wie we moeiteloos Hitler herkennen, keert in het boek niet terug. Waarom niet?

„Ik wilde hem niet in het centrum van het boek plaatsen, dan zou het lijken alsof hij de hoofdpersoon is. Toch is hij alom aanwezig, als mislukt kunstschilder die revanche neemt op de mensheid. Zoals de titel zegt, draait het boek ook om de kracht van wraak. Jenny en Kevin besluiten zoete wraak te nemen op de immorele Victor, die hun levens dreigde te verwoesten. Ze ruïneren hem met valse kunstwerken, of zijn ze niet vals? Dat laat ik in het midden.

„Wat is wraak? Stel, iemand steelt elke dag mijn lunchtrommel op mijn werk. Op een keer doe ik er geen broodjes in maar zand en afval. Dan ga ik me verheugen op zijn reactie. Dat is kleine, alledaagse wraak. Voor mij is Adolf echter het toonbeeld van het meest schokkende dat de mensheid kan bedenken. Hij liet boeken, kunst en zelfs mensen verbranden omdat dit alles niet strookte met zijn wereldbeeld. Zoete Zoete Wraak bv gaat over iets schrikaanjagends: hoe wraak klein begint en immens kan eindigen.”

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Zuid-Afrikaanse schilder Irma Stern, die vanaf de jaren dertig dwars door Afrika reisde en ongeveer alle landen bezocht. Wat betekent zij voor u?

„Alles. Ze is voor mij als een familielid. Met haar expressionistische schilderkunst gaf ze uiting aan wat Afrika zo fascinerend maakt: de magische schoonheid, de strijd om het bestaan, de diepe band met de natuur. Zij was een voorbeeld van de synthese tussen Europa en Afrika. In mijn boek is ze bevriend met de Maasai, maar dat heb ik verzonnen. Ook enkele van haar schilderijen zijn fictief. Maar niet fictief is dat Adolf het werk van haar expressionistische schildersvrienden vanuit zijn wereldbeeld liet vernietigen en verbranden.

„Wat zich voltrok in Duitsland in de jaren dertig kan elk moment opnieuw gebeuren, niet meteen in Duitsland, maar de vrijheid van de kunsten staat onder druk in landen waar rechts-nationalisme aan de macht is. Ik maak me daar grote zorgen over. Wat loopt na de beeldende kunst gevaar? Literatuur? Vrijheid van meningsuiting? We moeten alert blijven.

„Op sociale media is zelden ruimte voor begrip, vergiffenis of empathie, voor het luisteren naar de ander uit een andere cultuur. Dat zouden we wél moeten doen. De problemen van deze tijd vragen erom.”

Jonas Jonasson (Växjö, 1961) studeerde Zweeds en Spaans in Göteborg. Voordat hij in 2007 ervoor koos fulltime schrijver te worden, was hij journalist bij het avondblad Expressen. In 1996 richtte hij het succesvolle mediabedrijf OTW op. Zijn romans zijn wereldwijd vertaald.

Jonas Jonasson: Zoete Zoete Wraak bv. (Hämnden är ljuv AB) Vert. Corry van Bree. Signatuur, 357 blz. € 20,99

