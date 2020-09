De rijke Emma (21) doet niks in haar leven

De een heeft stevige billen en een wilskrachtige kin, de ander werkte vroeger als fotomodel en behaagt nu een viertal getrouwde vrouwen (de bijslaap als hobby, niet als beroep), een derde, ook al zo goedgebouwd, zeilt en flirt als de beste. Emma Houthuys, eenentwintig, grossiert in knappe stiefbroers en lekkere buurmannen. Maar als ze er eindelijk eentje kust, voor het eerst in haar leven, voelt ze niets. De man zet subiet een pornofilmpje aan: ‘Dit zal je helpen.’

Hij daalt af tussen haar benen, om haar ook daar voor het eerst te kussen. Maar Emma ontploft niet van opwinding, integendeel. Ze blijft nadenken. Klopt het wel wat ze voelt? Is ze nu verliefd en geil, zoals andere mensen, of komt dat nog ‘als ze het maar graag genoeg wil’? Ook in haar eentje is ze nog nooit klaargekomen, want ze is vergeten ‘haar seksualiteit te verkennen’. Een mens kan ook niet alles tegelijk, vindt ze – of faket ze dit zelfvertrouwen en zit het haar wel degelijk dwars?

Emma Houthuys uit Ik ben Emma van Kristien Hemmerechts is een atypisch meisje. Ze voert nooit iets uit, behalve haar directe omgeving bepeinzen en trachten te bespelen. Ze volgt geen opleiding, ze heeft geen baan, geen toekomstdromen, maar wel geld, een vrolijke natuur en een goed hart. Natuurlijk is Emma Houthuys gemodelleerd naar Emma Woodhouse van Jane Austen, uit de roman Emma uit 1816. Hemmerechts (1955), een groot bewonderaar van Austen, maakte een nieuwe versie, in een eigentijds decor: haar roman speelt zich af in het voorjaar en de zomer van 2019, in Brussel. Het karakter van Emma liet ze intact. ‘Iedereen moet van mij houden’, aldus haar hoofdpersoon. ‘Niemand mag boos op mij zijn.’

Robuust zelfvertrouwen

Op verschillende niveaus speelt Hemmerechts met de gegevenheden van de oude Emma, maar tegelijkertijd blijft ze dicht bij het origineel. Haar variant op de oer-Emma is wat minder los en modern dan bijvoorbeeld de film Clueless uit 1995, die zelf, op zijn eigen merites beoordeeld, intussen een klassieker mag heten. Hemmerechts overtuigt wat minder. Haar stijl is, vooral aan het begin van de roman, al te sterk geënt op die van Austen. ‘Haar zelfvertrouwen was een tikje te robuust’, staat er bijvoorbeeld, waar Emma in het oorspronkelijke Engels ‘a disposition to think a little too well of herself’ had. Dit soort formuleringen is een beetje te stijf voor een roman die zich nadrukkelijk in onze tijd, anno nu, afspeelt.

Ook inhoudelijk nam Hemmerechts veel over. Dat werkt al beter. Een praatgrage buurvrouw blijkt van alle tijden te zijn, net als het verkwanselen van een erfenis. Nieuw zijn zaken als een erectie. Emma giechelt erom met een vriendin. Waar oer-Emma moest trouwen, draait het in deze Emma om seks en het verkennen van seksualiteit.

Hemmerechts handhaafde de auctoriële verteller, die overal boven staat en alles overziet. Dit vertelperspectief geeft afstand tot de personages, want hun karakters worden van buitenaf beschreven in plaats van beleefd van binnenuit. Ook deze keuze maakt de roman hier en daar een beetje houterig, en niet steeds even geloofwaardig, maar tegelijk gerieflijk, als een oude leunstoel bekleed met een wat wonderlijk gedateerde stof. Je zakt erin weg, want er staat heel duidelijk wat je van iedereen en alles moet vinden en je hoeft niet na te denken… of toch wel?

K.u.t.dag

Gaande haar boek gaat Hemmerechts steeds meer en vrijer spelen met haar negentiende-eeuwse model, om te beginnen in uitroepen als: ‘wat kon een heterovrouw zich nog meer wensen’, of een opmerking over ‘affreuze leggings’. Personages voelen zich hier en daar als een 19e-eeuwer, nemen denkbeeldige hoeden af, maken zwierige buigingen voor de grap. Dat is vermakelijk, net als dat deze nieuwe Emma dingen denkt als: ‘Zen, Emma, Zen’ of: ‘Wat een k.u.t.dag’.

Iets van scherpte ontstaat wanneer Hemmerechts Ik ben Emma verder uitbouwt. Racisme groeit uit tot thema. Om te beginnen eenduidig – de o zo knappe buurman van Emma zegt dingen als: ‘Ik heb niets tegen zwarte mensen, maar ik heb ook niets mét hen.’ Een al even grote slechterik is de zus van zijn vriendin, Nanette de influencer. Zij wil hier en daar, vooruit, wel iemand van kleur in haar vlogs hebben om te tonen hoe verlicht ze is. Nanette is zo fout dat ze om te lachen is.

Maar interessanter zijn de mensen, Emma incluis, die denken dat ze helemaal geen onderscheid naar huidskleur maken. Hemmerechts toont hoe heel nadrukkelijk geen verschil willen maken, en je daarop voor laten staan, in het tegendeel kan ontaarden. Emma wil, compleet te goeder trouw, haar stiefzus Malika uit Ghana per se vooruithelpen in het leven. Ze steunt haar waar ze kan en promoot haar waar mogelijk – en toch is er iets minzaams in hun omgang. Het moet namelijk wel op Emma’s manier. Emma, die zelf niet gelooft, denkt Malika te moeten verlossen van haar christelijke levensovertuiging. Haar zorgzaamheid als Malika onwel is (een scène rechtstreeks ontleend aan de oer-Emma) heeft zelfs iets ziekelijks. Nog meer dan bij de oer-Emma is de bemoeizucht van deze Emma beklemmend en misplaatst.

Condoom met chocoladesmaak

Op den duur ontstaat, en dat maakt Ik ben Emma naast vermakelijk, echt een beetje spannend, twijfel aan de alwetendheid van de verteller. Praat die niet wat al te veel goed? Is Emma wel het pure, gelukkige en uitgebalanceerde wezentje dat ons in het eerste hoofdstuk zo nadrukkelijk wordt voorgespiegeld? Klopt het wel, dat ze zo veilig gehecht is en zo áárdig, voor anderen en zichzelf?

Emma’s keuze om een relatie te beginnen met haar verstandige stiefbroer Seb wordt op het einde van de roman als wijs gepresenteerd. Deze man, die haar babysit nog is geweest, vertrouwt ze helemaal en kent ze uit en te na, en hij haar. Zo’n partner is makkelijk, in de leerschool der liefde. Of toch niet? Het is treurig dat Emma, bij haar eerste seksuele ervaring, porno zou moeten kijken om opgewonden te worden. Het is nep-verlicht, wanneer Seb haar een condoom met chocoladesmaak aanbiedt en ze samen lachen. Gerust op de goede afloop ben je in deze Emma uiteindelijk helemaal niet: de goede man kan toch echt de foute man zijn. Een verstandshuwelijk is meer iets voor een negentiende-eeuwse romanheldin.



Kristien Ik ben Emma. De Geus, 344 blz. € 22,99 Ik ben Emma. De Geus, 344 blz. € 22,99 ●●●●●

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 september 2020