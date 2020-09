Hongkongse activist Joshua Wong opgepakt

De bekende Hongkongse activist Joshua Wong (23) is donderdagochtend opgepakt tijdens een routinebezoek aan een politiebureau in Hongkong. Volgens een bericht dat is verspreid via zijn eigen Twitterprofiel, is Wong onder meer aangehouden op grond van deelname aan een illegale demonstratie op 5 oktober vorig jaar.

Sinds hij na zijn laatste arrestatie is vrijgelaten op borgtocht, moet Wong zich op gezette tijden melden bij de autoriteiten. Die namen hem donderdagochtend niet alleen in hechtenis vanwege deelname aan een protest in oktober vorig jaar, Wong zou ook het verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens die demonstraties hebben geschonden. Wong verloor woensdag een kort geding tegen de lokale autoriteiten, die hem hadden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen voor de Wetgevende Raad van Hongkong.

De Nationale Veiligheidswet toont China’s ambitie iedere kritiek op de Hongkongpolitiek te smoren, ongeacht waar ter wereld je je bevindt, of welke nationaliteit je hebt.

Parapluprotesten

Beijing en de regering van Hongkong achtten Wong en twaalf collega-activisten ongeschikt als volksvertegenwoordigers omdat ze ‘overtredingen’ zouden hebben begaan tegen de nieuwe Veiligheidswet toen die nog helemaal niet van kracht was. Volgens Wong zelf werd de groep uitgesloten vanwege hun felle kritiek op de Hongkongse leider Carrie Lam en op de federale Chinese regering in Beijing. Bij verkiezingen in 2016 werden Wong en enkele medestanders ook al buitengesloten door de autoriteiten.

Wong is een vooraanstaand figuur binnen de pro-democratische beweging in Hongkong. In 2014 ging hij voorop in de parapluprotesten tegen Lams voorganger Leung Chun-ying. Honderdduizenden demonstranten trokken toen, gewapend met gele paraplu’s, wekenlang door de stad om meer inspraak te eisen in het bestuur van Hongkong. Dat geldt sinds de overdracht door het Verenigd Koninkrijk in 1997 als speciale administratieve regio binnen China, waarbij de stad bestuurd werd volgens het ‘één land, twee systemen’-principe. Volgens pro-Democratische demonstranten wordt Hongkong steeds verder ingelijfd door het vasteland. Eind juni is een nationale veiligheidswet die democratische vrijheden in Hongkong aan banden legt.

Wie durft er nog te protesteren als je een levenslange gevangenisstraf kunt krijgen voor het omhoog houden van een spandoek? Correspondent Garrie van Pinxteren vertelde in NRC Vandaag over de veiligheidswet.