Honderd nieuwe Chinese interneringskampen ontdekt in Xinjiang

In de noordwestelijke regio Xinjiang zijn ruim honderd nieuwe Chinese interneringskampen ontdekt. Dat blijkt donderdag uit satellietbeelden van de Australische denktank Australian Strategic Policy Institute (ASPI). In de kampen worden Oeigoeren vastgehouden, een islamitische minderheid die wordt onderdrukt door het communistische regime. In totaal heeft China in de laatste drie jaar 380 interneringskampen gebouwd, blijkt uit het onderzoek van ASPI.

De onderzoekers stellen dat ze nu zo goed als alle interneringkampen in de regio in kaart hebben gebracht via de satellietbeelden. Het zijn er ruim honderd meer dan er in eerdere onderzoeken naar voren kwam. Veertien kampen zijn volgens ASPI nog in aanbouw. Dat terwijl de Chinese regering beweert dat het ‘heropvoedingssysteem’, zoals de regering naar de kampen verwijst, wordt terug geschaald.

Lees ook: Kritiek op Disney: ‘Mulan’ gefilmd waar China Oeigoeren onderdrukt

Onder de kampen zijn volgens ASPI zowel heropvoedingskampen als zwaarbewaakte gevangenissen. Naar schatting zitten meer dan een miljoen mensen vast in interneringskampen. Mensenrechtenorganisaties brachten eerder naar buiten dat daar sprake is van marteling en dat vrouwen gedwongen worden gesteriliseerd. Buiten de kampen worden Oeigoeren voortdurend in de gaten gehouden, onder meer met grootschalige surveillance. Het laten staan van een baard of het lezen van een koran kan er al voor zorgen dat een Oeigoer wordt opgesloten.

Volgens het ASPI-rapport zijn er bij veel kampen ook fabrieken. Dat laat volgens ASPI zien dat er sprake is van grootschalige dwangarbeid. Ook worden kinderen gescheiden van hun ouders. China ontkent dat er sprake is van mensenrechtenschendingen en zegt dat de kampen bedoeld zijn om minderheden een opleiding te geven en de Chinese taal te leren. De regering vreest dat de Oeigoeren zich willen afscheiden. Soms worden er door Oeigoerse groepen aanslagen gepleegd in China.

Vorige week bleek uit onderzoek dat China een vergelijkbaar heropvoedingprogramma heeft ontwikkeld voor Tibet. Honderdduizenden Tibetanen zouden alleen al dit jaar ook in interneringskampen zijn gestopt.