Hoe ga ik om met een lastig petekind?

Peettante: „Ik vind het best moeilijk om met mijn petekind (12) om te gaan. Hij vertoont onaangenaam gedrag, is enorm aanwezig, wil alles bepalen, houdt geen rekening met anderen, wil je tijdens elk spelletje een hak zetten. Hij voelt zijn eigen grenzen en die van anderen niet aan. Ook denk ik dat hij niet zo goed weet hoe met anderen contact te leggen. Hij probeert het vooral via een beetje vervelende grappen, wat niet werkt. Hij had op zijn negende, tiende jaar nog vriendjes, maar nu niet meer.

„Hij groeit op bij ouders die vanaf het begin weinig grenzen stelden. Al als peuter bepaalde hij of en wanneer het gezin van de speeltuin naar huis ging. Het gezin functioneert op zich goed, met veel humor en grappen, die soms iets weg hebben van elkaar onderuithalen voor de lol. Tegelijkertijd is de toon vaak niet aardig: als moeder naar huis komt, zegt ze niet ‘Hallo, hoe was je dag?’, maar meteen: ‘Ruim eindelijk op’.

„Ik doe mijn best om van hem te houden, maar dat valt niet mee. Hoe kan ik mijn band met hem versterken?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar . (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Voed hem van twee kanten

Tischa Neve: „Bekijk het vanuit de invalshoek dat u hem misschien iets kunt bijbrengen wat thuis niet lukt. Geef aan wat u lastig vindt, maar maak daar een ik-boodschap van. Dus zeg niet: ‘Zo maak je natuurlijk nooit vrienden!’, maar: ‘Het is voor mij niet zo leuk als je zo reageert, snap je dat?’ Of: ‘Als jij zo bazig bent, heb ik geen zin meer om mee te doen.’ Zo krijgt hij zicht op hoe zijn gedrag overkomt, en bewaakt u tegelijkertijd uw eigen grenzen.

Tischa Neve is kinderpsycholoog en auteur van Pubers zijn leuk!

„Benoem ook de momenten waarop hij wél rekening met u houdt. Bijvoorbeeld: ‘Wat fijn dat je even vraagt wat ik ervan vind.’ Zo voedt u hem van twee kanten. Hij moet het nog erg voorgeleefd krijgen. Let daarbij wel op dat u iets doet dat jullie allebei leuk vinden.

„Dat vriendelijke vanuit jezelf aangeven wat je wel en niet prettig vindt, is aan te raden bij alle niet-eigen kinderen die in je huishouden komen, zoals stiefkinderen. Die aanpak kunnen kinderen heel goed hebben.”

Gedeelde belangstelling zoeken

Carlo Schuengel: „Bekijkt u het niet te statisch. De ontluikende persoonlijkheid van uw petekind kan zich nog ontwikkelen. Hij staat aan de vooravond van een groot leerproces. De behoefte om relaties aan te knopen met leeftijdgenoten wordt in deze fase sterker, voorbeeldgedrag van leeftijdgenoten wordt belangrijker. Hoe je omgaat met elkaar, hoe je populair wordt, wat er van je verwacht wordt, dat gaat uw petekind allemaal afkijken.

Carlo Schuengel is hoogleraar orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

„Tegelijk wordt de kans kleiner dat een kind nog vrijwillig naar een volwassene buiten zijn eigen gezin toe wil die hem het gevoel geeft niet competent te zijn.

„Uit onderzoek weten we dat kinderen met een moeilijke jeugd veel baat hebben bij een volwassene door wie ze zich geaccepteerd voelen om wie ze zijn. Kijk eens of u een gedeelde belangstelling kunt ontdekken. Zijn jullie allebei intellectueel nieuwsgierig aangelegd? Houden jullie van de natuur? Probeer dat dan eens verder te ontwikkelen.

„We vergelijken kinderen die opgroeien weleens met een ruwe diamant. Sommige facetten worden bijgeslepen door ouders, sommige door leerkrachten, sommige door vrienden en vriendinnen, en sommige door peettantes. Maar misschien wel net op een ander vlak dan u denkt.”