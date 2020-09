Het kabinet presteert onvoldoende, nu de tweede virusgolf er is

De ‘tweede golf’ is gearriveerd, zo bleek uit de besmettingscijfers van de afgelopen dagen. Maar de dijkbewaking is, alle kabinetsbeloftes over testcapaciteit en contactonderzoek ten spijt, niet op orde. Er staan lange rijen voor de teststraten – contactonderzoek komt onvoldoende tot helemaal niet van de grond. De strategie van ‘snel uittrappen’ van besmettingshaarden gebaseerd op ‘testen, testen, testen’ dreigt dus te mislukken.

En dat is iets om tamelijk ontevreden over te zijn, in een welvarend land met een hoogwaardige infrastructuur, dito kennis en organisatievermogen. Wie had gedacht dat Duitsland een negatief reisadvies voor een deel van de Randstad uit zou moeten delen? En dat na een eerste golf, waarin het land met de schrik leek vrij te komen en de ‘versoepeling’ incasseerde alsof het een verworven recht was. Daarna woei veel coronavoorzorg vlot weg in een zomer die alleen anders leek door wat reisbeperkingen. Die rekening komt nu. Het ‘samen krijgen we corona eronder’ blijft dus een vrij precair zinnetje. Er zitten duidelijk barsten in het pact tussen burger en overheid om met zelfdiscipline de pandemie te beteugelen.

De ziekenhuizen dreigen weer vol te lopen – de zorg moet opnieuw de slag aan gaan. Overigens wel beter voorbereid. De behandelingen zijn verbeterd, er is meer medische kennis. Maar in de kern verandert er niets – er zullen weer mensen in isolement overlijden aan Covid-19, zonder familie, omringd door anoniem ingepakt medisch personeel. De economie zal opnieuw een terugslag krijgen en daarmee de effecten van de eerste klap verergeren. Onderwijs, toerisme, horeca, cultuur – extra beperkingen dreigen overal.

Aan de ‘coronavrede’ van maart, waarin een geschrokken samenleving zich achter het kabinet opstelde, is een einde gekomen. In de Kamer was voor het eerst de kritiek niet beperkt tot de oppositie; ook de coalitie was manifest ontevreden. En niet zonder reden. De fracties voelden aan dat het kabinet niet voldoende presteert en velen bezorgd zijn. Berusting en verzet strijden bij de burgers om de voorrang. Uit de gedragsmonitor blijkt dat de steun voor het kabinet tanende is. Dat kan geen verrassing zijn, gezien het hoge wensdenk-gehalte van sommige ‘maatregelen’ waarvan een juichverbod op de tribune wel het mooiste voorbeeld was. Minister Grapperhaus (CDA, Justitie) bewees met zijn bruiloftsblunder dat het coronabeleid wankel is. En dankzij hem nóg wankeler.

Gisteren gebruikten artiesten onder de hashtag #ikdoenietmeermee op sociale media grote woorden: Free the people. Dat werd onderbouwd met teksten waaruit onmacht en frustratie sprak. Met verwijten aan ‘de overheid’ die met bangmakerij besmetting juist zou verergeren, volgens sommigen met vooropgezette bedoelingen. En verdachtmakingen over ‘kritische artsen’ die de ‘mond gesnoerd’ zouden zijn.

Zulke erupties kunnen afgedaan worden als irrationeel en egoïstisch, wat deels zeker waar is. Maar het laat ook zien dat een deel van het publiek inmiddels nauwelijks meer vatbaar is voor rede. Tegelijk moeten ook deze burgers zich voegen naar de 1,5-meter-gedragsnorm om de ‘tweede golf’ binnen de perken te houden. Het kabinet staat dus de komende weken voor grote dilemma’s. Met afnemende publieke en politieke steun strengere gedragsmaatregelen opleggen aan een sceptischer bevolking. Het enige lichtpuntje waren berichten over het ophanden zijn van een vaccin. Deze crisis smacht naar een slothoofdstuk, een evaluatie en een sterk verbeterd uitbraakscenario. Voor een volgende keer.

